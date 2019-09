N-VA wil ‘draaideurhuwelijken’ aanpakken SVM

26 september 2019

18u04

Bron: Belga 4 De N-VA heeft een wetsvoorstel ingediend dat een bepaalde vorm van schijnhuwelijken om zo verblijfsrecht te bekomen tegen moet gaan. Concreet gaat het om de zogeheten ‘draaideurhuwelijken’.

"De dienst Vreemdelingenzaken stelt vast dat personen snel na aankomst uit elkaar gaan om direct daarna een nieuwe echtgenoot te laten overkomen. Vaak gebeurt dat verschillende keren na elkaar, louter om gebruik te maken van dit migratiekanaal", zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp.

Bende opgerold

Begin dit jaar werd in ons land een bende opgerold die een heel systeem van schijnhuwelijken opzette. De bende rekruteerde Portugese vrouwen om tegen betaling in ons land een huwelijk met Pakistaanse mannen te laten registreren.

"We willen het fenomeen aanpakken zonder te raken aan het recht op huwelijk en gezinsleven. Dat is beschermd door de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Door nu een extra voorwaarde in de wet te schrijven, moeten concrete maatregelen echter mogelijk zijn.”

“Te laks”

“Wie via gezinshereniging een verblijfsvergunning verkregen heeft, moet eerst aantonen twee jaar legaal in ons land verbleven te hebben. Daarnaast moet hij of zij ook aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldaan hebben. Pas dan kan een nieuwe procedure opgestart worden", zegt Van Camp.

"De rem van twee jaar bestond eerder al voor wie via een huwelijk met een derdelander naar ons land kwam, maar bestond nog niet voor Europeanen en Belgen. Het misbruik van de bendes situeerde zich dan ook bij die groepen. Daarom breiden we die wachtperiode uit naar alle categorieën. Twee jaar is de maximumperiode die de Europese gezinsherenigingsrichtlijn ons toelaat. Helaas is die ook op dit vlak te laks", zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken.