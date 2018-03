N-VA wil dat ook namen van klokkenluider(s) bovenkomen in vervangingsdossier van F-16's TTR

23 maart 2018

08u50

Bron: Belga 0 N-VA wil niet alleen de legertop betrokken bij het F-16-dossier aanpakken, maar wil ook dat de namen van de klokkenluider(s), die naar oppositiepartij SP.A hebben gelekt, bovenkomen. Dat heeft N-VA-Kamerlid Peter De Roover vandaag gezegd in De Ochtend. Volgens SP.A'er Dirk Van der Maelen heeft De Roover "de ernst van de situatie niet begrepen".

De affaire rond het vervangingsdossier van de F-16-gevechtsvliegtuigen blijft hommeles veroorzaken tussen oppositie en meerderheid. Die laatste wil pas over een maand een hoorzitting met de betrokken topmilitairen organiseren in het parlement, de oppositie blijft erop hameren dat dit beter nu meteen gebeurt, zeker nu in De Morgen aan het licht is gekomen dat er ook met de aankoop van nieuwe drones iets niet pluis zou zijn.

"De minister heeft het F-16-dossier, een van de allerduurste ooit, minstens verwaarloosd. Dat kan ik niet begrijpen. Vandeput had daar bovenop moeten zitten, en we hebben vandaag geleerd dat dit ook in andere dossiers niet is gebeurd. Dit departement wordt door deze minister niet goed geleid", stelt Dirk Van der Maelen, lid van de Kamercommissie Defensie voor SP.A.

Namen van militairen

N-VA-Kamerlid Peter De Roover is het daar niet mee eens, en wijst de betrokken militairen met de vinger. "Het is totaal onaanvaardbaar dat mensen binnen het leger informatie achterhouden voor de minister. Die namen moeten bovenkomen, en dat geldt natuurlijk ook voor de militairen die weet hadden van het dossier, maar beslisten dat aan SP.A te geven. Ook dat is een militair die zijn rol niet goed nakomt, want hij brengt SP.A op de hoogte en niet de minister."

Voor Van der Maelen is dat laatste een stap te ver. "Collega De Roover heeft de ernst van de situatie duidelijk niet begrepen. Elke militair wist dat het hem de kop zou kosten als hij die informatie toch had doorgegeven aan de minister. Dus gelukkig hebben één of meer mensen beslist dat het genoeg was, en dat het niet kan dat de legertop die cruciale informatie achterhoudt", zegt hij.