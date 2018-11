N-VA wil dat ons land asiel aanbiedt aan vrouw die in Pakistan veroordeeld werd voor godslastering HR

04 november 2018

15u29

Bron: Belga 0 Kamerlid Peter Luykx (N-VA) vindt dat ons land asiel moet aanbieden aan Asia Bibi. Die christelijke vrouw werd in Pakistan in 2010 ter dood veroordeeld voor godslastering, maar het Hooggerechtshof maakte die straf deze week ongedaan . Tegen die beslissing wordt in Pakistan al dagenlang geprotesteerd. "Zowel Asia Bibi als haar echtgenoot moet beschermd worden. België kan hen asiel aanbieden. Het zou niet de eerste keer zijn dat de regering zulke actie ondernam."

Asia Bibi zat sinds 2010 in de dodencel in Pakistan. Ze was veroordeeld voor godslastering. Terwijl ze op een boerderij werkte, had ze in een ruzie met moslimvrouwen kritiek geuit op de islam. Deze week besliste het Hooggerechtshof om die straf ongedaan te maken. Dat leidde tot veel protest bij radicale moslims, die al dagenlang op straat komen.

De Pakistaanse autoriteiten hebben nu een akkoord gesloten met de radicaalislamitische partij Tehreek-i-Labaik (TLP) om een einde te maken aan de protesten. Daarin is onder meer opgenomen dat de vrouw het land niet mag verlaten.

Peter Luykx vindt dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) moet reageren. "De kamer keurde in 2017 mijn resolutie goed die de regering oproept om bijzondere aandacht te besteden aan religieuze minderheden die verdreven werden uit hun land door extremistische groeperingen. Ook in deze zaak moet de regering het geweld tegen de christelijke minderheid in Pakistan scherp veroordelen", stelt hij.

België zou Bibi en haar echtgenoot bovendien asiel moeten aanbieden. "Het zou niet de eerste keer zijn dat de regering zulke actie ondernam. Eerder al reikte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) humanitaire visa uit aan christenen in Syrië."