N-VA wil Belgisch-Iraanse activiste op Antwerpse lijst 07u39 0 AFP Nadat Groen en sp.a politiecommissaris Jinnih Beels voorstelde voor hun gezamenlijk lijst 'Samen', heeft nu ook de N-VA haar wit konijn op het oog. Ze hebben Darya Safai (42), tandarts en mensenrechtenactiviste met Iraanse roots, gevraagd om op de lijst de komen staan. "Er zijn gesprekken geweest met de N-VA in Antwerpen", bevestigt ze zelf aan 'De Morgen'. "Maar ik kan nog niet zeggen wat de uiteindelijke uitkomst gaat zijn."

Mogelijk gaat de tweede plaats naar haar, maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. "Ze is een nieuwe Vlaming die toont dat wie zijn kansen grijpt, heel ver kan komen", klinkt het binnen de partij. "Ze zou een versterking zijn van de lijst." De laatste tijd haalde de partij de contacten met haar aan. Zo dook ze af en toe op aan de zijde van N-VA-staatssecretaris Theo Francken en vorig jaar ontving ze van N-VA de Ebbenhouten Spoor, een trofee die de partij uitreikt voor succesvolle nieuwkomers. De Antwerpse partijtop wil de komst van Safai niet officieel bevestigen of ontkennen.