N-VA: "Wij hebben Puigdemont niet uitgenodigd" DDW

17u24 0 REUTERS

Als de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont in Brussel is, dan is dat "zeker en vast niet op uitnodiging van de N-VA". Dat zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann na geruchten binnen de regering. Die verklaring komt er wel na 3 uur radiostilte bij N-VA.

Het gonst al de hele middag van de geruchten dat de afgezette Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont in Brussel zou zijn. Volgens Spaanse media is hij van plan om in ons land politiek asiel aan te vragen en komt hij op uitnodiging van N-VA, maar dat laatste ontkent de partij nu formeel. "Mocht hij al in Brussel zijn, dan is dat zeker en vast niet op uitnodiging van N-VA", benadrukt woordvoerder Pohlmann, die verder niets kwijt wilde over het mogelijke bezoek van Puigdemont.

Toch is het opmerkelijk dat dit antwoord er komt na een radiostilte van meer dan 3 uur. Onze redactie belde diverse kopstukken, kabinetten en parlementairen en kreeg zeer weinig mensen aan de lijn. Ook de reactie van premier Michel spreekt boekdelen: "geen commentaar". Volgens een N-VA-bron die we wel te spreken kregen, was er deze namiddag druk overleg tussen de premier en de N-VA-ministers Jambon en Francken. Om een diplomatieke rel met Spanje te vermijden is het een must dat er geen regeringsleden in contact komen met Puigdemont. "Als blijkt dat N-VA-ministers hier tussen zitten, dan spelen ze echt met vuur. Dan is dat een probleem voor de regering", aldus een hoge bron uit de centrumrechtse meerderheid.