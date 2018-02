N-VA vraagt ontslag eerste schepen Lalieux (PS) voor betrokkenheid bij geldschandaal vzw Gial SI

18 februari 2018

15u47

Als het van N-VA afhangt, moet de Brusselse eerste schepen Karin Lalieux (PS) ontslag nemen. De partij wijst naar haar rol in de betaling van de directeur van de vzw Gial, die achttien jaar lang tot 1.000 euro per dag factureerde. Lalieux betreurt de "politieke instrumentalisering" van de audit.

Een audit bij de Brusselse vzw, die de informatica bij de stad Brussel beheert, bracht aan het licht dat de directeur van de dienst achttien jaar lang via zijn consultancybureau werd betaald. De laatste versie van het contract werd in 2008 door schepen Lalieux ondertekend. De directeur werkt momenteel een opzegtermijn van zes maanden af. Het contract met het bureau werd verbroken.

Brussels N-VA'er Johan Van den Driessche kondigde zondagmiddag op VTM aan dat hij tijdens de volgende gemeenteraad zeker het ontslag van Lalieux zal vragen. "Als ik hoor dat schepen Lalieux het contract verlengd heeft voor onbepaalde duur, dan moet zij haar conclusies trekken", aldus Van den Driessche. "Het gaat hier om overheidsgeld en een overheidsinstelling, die het goede voorbeeld moet geven en waar de lat hoger moet liggen dan in de privé".

Niet aanvaardbaar

Open Vld zit in de hoofdstad in de meerderheid met de PS. De liberale staatssecretaris Philippe De Backer verklaarde eveneens bij VTM dat dit soort praktijken absoluut niet aanvaardbaar is en dat het goed is dat die "stal wordt uitgemest". De Backer gaat niet meteen in op de vraag of Open Vld nog met de PS samen kan besturen in Brussel. Hij wijst erop dat Open Vld en MR samen naar de kiezer trekken. "Het is aan de kiezer om te oordelen hoe de liberalen de slagkracht kunnen verhogen. Het is belangrijk dat het met de liberalen in het bestuur duidelijk wordt dat dit soort praktijken tot het verleden gaan behoren".

Mohamed Ouriaghli en Karine Lalieux, de huidige en vorige voorzitter van de Brusselse vzw Gial, betreuren de "politieke instrumentalisering" van de audit die bij de vereniging werd uitgevoerd.

Lalieux en Ouriaghli, die in 2012 het voorzitterschap overnam, merken op dat zowel meerderheid als oppositie in die raad van bestuur zitten, net om de transparantie en democratische controle te verzekeren. Nog volgens Lalieux werd onder haar voorzitterschap gestart met de organisatie van minstens een vergadering per maand. De huidige eerste schepen van Brussel benadrukt dat meerderheid en oppositie "actief en intens" betrokken waren bij de verbetering van verschillende procedures in de leiding van de vzw.

Gangbare prijzen

Wat het contract van Michel Leroy betreft, zegt Lalieux dat hij in 1999 werd aangeworven als zelfstandige. Op vraag van Lalieux hebben de algemene directie en de juridische raad van de vzw in 2008 aanbevolen Leroy zijn contract te behouden, omwille van zijn professionele expertise en zijn kennis van de interne procedures. Vier jaar later herbevestigde een nieuw juridisch expertisebureau, opnieuw op vraag van Lalieux, dat er wettelijk niets mis was met het contract.

Het was pas in 2017 dat er in de audit, die er kwam op vraag van Ouriaghli en de raad van bestuur, vragen werden gesteld bij het contract. Op basis van die audit hebben Ouriaghli en algemeen directeur Marie-Odile Lognard beslist het contract te beëindigen. Leroy was de laatste die als zelfstandige bij de vzw aan de slag was.

Lalieux en Ouriaghli benadrukken nog dat het loon van Leroy overeenstemt met de prijzen die op de concurrentiële markt gangbaar zijn. Ze wijzen er op dat zijn functie en kwaliteiten door de verschillende algemene directies en externe audits werden erkend. Lalieux en Ouriaghli onderstrepen nog dat zijzelf nooit een vergoeding hebben gekregen voor hun voorzitterschap.

De resultaten van de audit veroorzaakten de voorbije dagen ophef en scherpe reacties. Beide PS'ers laken dat de audit politiek wordt misbruikt en selectief wordt gelezen. "De instrumentalisering brengt de medewerkers van Gial in diskrediet, terwijl het de rol van de 125 medewerkers is en blijft om een goede dienstverlening aan de bevolking te leveren", luidt het.