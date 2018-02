N-VA vraagt ontslag eerste schepen Lalieux (PS) voor betrokkenheid bij geldschandaal vzw Gial SI

18 februari 2018

15u47

Bron: Belga 4 Als het van N-VA afhangt, moet de Brusselse eerste schepen Karin Lalieux (PS) ontslag nemen. De partij wijst naar haar rol in de betaling van de directeur van de vzw Gial, die achttien jaar lang tot 1.000 euro per dag factureerde.

Een audit bij de Brusselse vzw, die de informatica bij de stad Brussel beheert, bracht aan het licht dat de directeur van de dienst achttien jaar lang via zijn consultancybureau werd betaald. De laatste versie van het contract werd in 2008 door schepen Lalieux ondertekend. De directeur werkt momenteel een opzegtermijn van zes maanden af. Het contract met het bureau werd verbroken.

Brussels N-VA'er Johan Van den Driessche kondigde zondagmiddag op VTM aan dat hij tijdens de volgende gemeenteraad zeker het ontslag van Lalieux zal vragen. "Als ik hoor dat schepen Lalieux het contract verlengd heeft voor onbepaalde duur, dan moet zij haar conclusies trekken", aldus Van den Driessche. "Het gaat hier om overheidsgeld en een overheidsinstelling, die het goede voorbeeld moet geven en waar de lat hoger moet liggen dan in de privé".

Niet aanvaardbaar

Open Vld zit in de hoofdstad in de meerderheid met de PS. De liberale staatssecretaris Philippe De Backer verklaarde eveneens bij VTM dat dit soort praktijken absoluut niet aanvaardbaar is en dat het goed is dat die "stal wordt uitgemest". De Backer gaat niet meteen in op de vraag of Open Vld nog met de PS samen kan besturen in Brussel. Hij wijst erop dat Open Vld en MR samen naar de kiezer trekken. "Het is aan de kiezer om te oordelen hoe de liberalen de slagkracht kunnen verhogen. Het is belangrijk dat het met de liberalen in het bestuur duidelijk wordt dat dit soort praktijken tot het verleden gaan behoren".