N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak met informateur Paul Magnette (PS) TT/ARA

08 december 2019

02u59

Bron: Joe, eigen berichtgeving 74 UPDATE N-VA-voorzitter Bart De Wever voerde zaterdagavond overleg in Antwerpen met federaal informateur Paul Magnette (PS). Dat kondigde hij aan op Joe en is bevestigd aan Het Laatste Nieuws. Over de inhoud van het gesprek is niets bekendgemaakt, maar naar alle waarschijnlijkheid ging het om niet meer dan een beleefdheidsbezoekje.

Bart De Wever was zaterdagavond op bezoek in het Christmas House van Joe op de Grote Markt in Antwerpen. Op de vraag of hij de hand reikt aan paars-groen, antwoordde De Wever dat er “vanavond misschien nog iets wordt beslist”. “Ik krijg nog bezoek”, aldus De Wever. “Niet van de kerstman, maar uit het zuiden.”



De Wever verwees daarmee wel degelijk naar Magnette, zo is aan onze redactie bevestigd. Maandag wordt Magnette opnieuw bij de koning verwacht voor zijn verslag, en daarom doet hij nog een rondje met alle partijen. Aangezien N-VA nooit formeel heeft laten weten dat ze niet meer wilden deelnemen aan de gesprekken, gaat Magnette nu ook bij hen nog eens langs.

Geen plotwending

Dit weekend heeft Magnette nog bilaterale contacten met alle onderhandelaars, vooral telefonisch omwille van de drukke agenda’s, maar De Wever ziet hij dus fysiek. Grote plotwendingen moeten er niet verwacht worden. Veel meer dan een beleefdheidsbezoekje is het niet.



De afgelopen week sprak de informateur vooral met de paars-groene partijen. De sleutel leek daarbij bij Open Vld en partijvoorzitter Gwendolyn Rutten te liggen. Zoals bekend is de partij verdeeld over de te volgen koers: meestappen in het paars-groene verhaal, of De Wever nog een kans geven om paars-geel te verkennen.



Donderdag sprak Magnette dan opnieuw met CD&V en cdH. Maar CD&V-vicepremier Koen Geens bleef erbij dat “de trein in een bepaalde richting vertrokken is" en zijn partij niet van plan is daar zomaar mee op te springen. Ook hij riep op De Wever aan zet te laten komen.