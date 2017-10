N-VA-voorstel voor 104 Vlaamse gemeenten: voorrang voor eigen inwoners bij aankoop woning ISOLDE VAN DEN EYNDE

05u15 0 BELGA Als het van N-VA afhangt, kunnen 104 Vlaamse gemeenten binnenkort gronden of woningen voorbehouden voor 'eigen inwoners'. Kandidaat-kopers moeten niet alleen een band hebben met de gemeente, maar mogen ook niet te veel verdienen én nog geen vastgoed bezitten.

Vier jaar geleden vernietigde het Grondwettelijk Hof het Vlaamse decreet 'Wonen in eigen streek'. Dat was in 2009 gelanceerd en gaf 69 gemeenten het recht om in bepaalde verkavelingen een aantal betaalbare woningen te reserveren voor mensen die konden aantonen dat ze een band hadden met de streek. Bedoeling was om in te spelen op de woonbehoeften van de minst kapitaalkrachtige Vlamingen, maar de rechters zagen geen verband tussen dat sociale doel en het decreet. Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) stelt nu een alternatieve regeling voor die een antwoord moet bieden op die kritiek.

Dure grondprijs of hoog aantal inwijkelingen

Deze keer komen 104 gemeenten - met een erg dure grondprijs of hoog aantal inwijkelingen - in aanmerking om gronden en (nieuwe) woningen voor te behouden aan streekbewoners. De kandidaat-kopers moeten in de gemeente geboren zijn, er minstens tien jaar gewoond hebben, er werken óf hun kinderen moeten er schoollopen. Bovendien mogen ze nog geen vastgoed bezitten of een te hoog inkomen hebben. "Voor een gezin met twee kinderen ligt de limiet bijvoorbeeld op 72.815 euro bruto per jaar", aldus Parys.





De betreffende gemeenten mogen zelf kiezen of ze de maatregel toepassen of niet. Maar áls ze het doen, heeft dat flink wat gevolgen voor bouwpromotoren. Zij moeten dan verplicht 20% van elk project verkopen aan streekbewoners met een beperkte wedde.



