N-VA Vilvoorde blijft Jeroen Bergers, die zich distantieert van Schild & Vrienden, steunen "Hopelijk zal gerecht mijn naam zuiveren" Robby Dierickx

12 september 2018

17u21 1 De lokale afdeling van N-VA in Vilvoorde blijft als één man achter haar verkiezingskandidaat Jeroen Bergers staan. De 18-jarige was te zien in een Pano-reportage over de rechts-radicale beweging Schild & Vrienden, maar distantieert zich van de vereniging. “Ik ben gedegouteerd van hun manier van werken”, aldus Bergers, die na de commotie even overwoog om met politiek te kappen.

Al een week lang zit de 18-jarige Jeroen Bergers in het oog van de storm. Vorige week was hij in de Pano-reportage over de rechts-radicale beweging Schild & Vrienden te zien en werd hij langs alle kanten als een racist, vrouwenhater en homofoob bestempeld. De reportage zorgde ook voor tumult binnen de N-VA in Vilvoorde, aangezien Bergers er op de zevende plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen staat.

Maar gisteren maakte lijsttrekker Jan Anciaux bekend dat de partij de jongeman volop blijft steunen. “We hebben een lang gesprek met hem gehad en hij distantieert zich volledig van de beweging”, aldus Anciaux. “Hij heeft nooit deelgenomen aan de activiteiten van Schild & Vrienden. Na overleg met de voorzitter hebben we dan ook beslist om het vertrouwen in hem te behouden. Hij zal op 14 oktober dus zoals gepland op onze lijst staan.”

Jeroen Bergers, die in een tien minuten durend filmpje op zijn Facebookpagina uitleg geeft over de commotie, is opgelucht dat de partij hem blijft steunen. “Ik kwam namelijk per toeval in contact met Schild & Vrienden”, verduidelijkt hij. “Omdat ik vond dat voornamelijk linksgeoriënteerde jongeren vertegenwoordigd waren in de Vlaamse jeugdraad, stelde ik me als centrumrechtse jongere enkele maanden geleden kandidaat voor de verkiezingen. Ik wilde wat meer centrumrechtse jongeren mobiliseren om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen en daarom heb ik reclame gemaakt in verschillende rechtsgeoriënteerde groepen zoals de NSV, KVAV, jong N-VA en dus ook in Schild & Vrienden. In de maanden die volgden, had ik twee keer contact met Dries Van Langenhoven (de voorzitter van Schild & Vrienden die onder vuur kwam te liggen na de Pano-reportage, red.). Maar het tweede contact was niet bepaald hartelijk, want hij wilde de Vlaamse jeugdraad afschaffen, terwijl ik er net vol voor wilde gaan. Het aandeel van Schild & Vrienden in de verkiezingscampagne was dan ook bijzonder klein.”

De 18-jarige Vilvoordenaar werd uiteindelijk verkozen in de Vlaamse jeugdraad, maar zegt dat hij amper stemmen kreeg van leden van Schild & Vrienden. “Gelukkig maar, want ik was destijds niet op de hoogte van wat er zich allemaal afspeelde binnen de beweging. Ik was dan ook gedegouteerd door de beelden in de Pano-reportage en distantieer me volledig van de organisatie. Aan de activiteiten van Schild & Vrienden heb ik trouwens nooit deelgenomen.”

Het nieuws dat er een gerechtelijk onderzoek komt, stemt de scholier van het GTIL in Londerzeel gelukkig. “Het onderzoek mag er snel komen, zodat mijn naam gezuiverd wordt. Want ik heb een moeilijke week achter de rug. Ik kreeg een pak haatberichten van mensen die ik niet ken, maar ook boze blikken van medescholieren en leerkrachten. Gelukkig kreeg ik de steun van vrienden. Zij hebben me trouwens overtuigd om mijn politieke carrière verder te zetten, want ik was er door heel die heisa ei zo na mee gestopt.”