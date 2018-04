N-VA vangt bot: partij mag geen leeuwenvlaggen uitdelen op 11 juli TT

25 april 2018

10u47

Bron: Eigen berichtgeving, Het Nieuwsblad 5 Mogen politici dit jaar geschenken en gadgets uitdelen op de Vlaamse feestdag? Die vraag stelde minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aan de Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven. Die is nu duidelijk: 11 juli valt in de sperperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen, dus het mag niet. Dat betekent ook dat N-VA zelf geen 40.000 Vlaamse leeuwenvlagjes mag uitdelen die dag, zoals de partij had gepland.

Voor het eerst valt de Vlaamse feestdag (11 juli) midden in de sperperiode van de gemeenteraadsverkiezingen. Die sperperiode is door het parlement verlengd en begint nu al op 1 juli. Vanaf dan zijn een aantal campagnemiddelen niet toegelaten: zo zijn reclamespots uit den boze en mogen er ook geen geschenken of gadgets worden verkocht of verspreid.

Oppositiepartij sp.a was eerder in onze krant al kritisch voor de vraag die Homans stelde. Want waarom vraagt de minister uitleg over een decreet waar ze zelf aan meegeschreven heeft? Fractieleider Joris Vandenbroucke: "N-VA wil de partijdotaties niet indexeren maar tegelijk wil de partij meer geld uitgeven aan de campagne terwijl de regels glashelder zijn."

Ook bij de meerderheid worden er vragen gesteld. “De wet is duidelijk”, zegt Vlaams fractieleider Koen Van den Heuvel (CD&V) in Het Nieuwsblad. “Als je een uitzondering maakt voor 11 juli, kun je in principe een uitzondering maken voor elke kermis in de sperperiode.”