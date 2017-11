N-VA trekt met deze slogan naar verkiezingen van 2018 en 2019 rvl

15u57

Bron: Belgaf 0 N-VA De campagneslogan van de N-VA voor de verkiezingen van 2018 en 2019. "Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen". Met die slogan zal N-VA campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de regionale en federale verkiezingen van 2019. Dat maakte pas herverkozen partijvoorzitter Bart De Wever bekend toen hij de campagne zaterdag voorstelde aan de eveneens herverkozen partijraad.

"'Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen' vat samen waar het voor ons bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2019 om gaat", zegt De Wever. "We hebben de afgelopen jaren bewezen dat de N-VA het verschil maakt. De verandering werkt: de belastingen zijn gedaald, er komen meer jobs dan ooit bij, we investeren weer in onze veiligheid en voeren een streng maar rechtvaardig migratiebeleid".

Maar volgens De Wever is het werk niet klaar. "Sociaal-economisch moeten we hervormen om de schulden van het verleden af te bouwen en onze welvaart te verzekeren. Ook inzake veiligheid en migratie blijven de uitdagingen groot. En mensen maken zich steeds meer zorgen om hun eigenheid. Dat is voor ons de inzet van de verkiezingen".

De verkiezingsslogan zal in de steden en gemeenten een lokale invulling krijgen. "In Antwerpen wordt het bijvoorbeeld 'Veilig thuis in een welvarend Antwerpen'. Op die manier voeren we in heel Vlaanderen een uniforme campagne, die we na 14 oktober 2018 nationaal kunnen doortrekken".

N-VA zet de lijnen uit voor de verkiezingscampagne 2018 en 2019. Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen. pic.twitter.com/X2WAbJKf2Z N-VA(@ de_NVA) link