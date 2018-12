N-VA stelt geen actuele vragen, maar voert actie voor Catalaanse zaak: “Dit is in strijd met de grondwet” SVM

13 december 2018

16u21

Bron: Belga 5 N-VA en Vlaams Belang hebben tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer geen vragen gesteld omdat de nieuwe regering nog geen vertrouwen heeft gevraagd en gekregen. Dat belette een vijftal N-VA'ers niet om actie te voeren voor de vrijlating van voormalig Catalaans parlementsvoorzitter Carme Forcadell.

De N-VA-Kamerleden hielden een affiche met de beeltenis van de politica en de slogan 'Free Forcadell' omhoog. Dat leidde tot hevig protest op de oppositiebanken. Voor PS-fractieleider Ahmed Laaouej was dit in strijd met de grondwet en hij eiste de tussenkomst van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Die riep zijn partijgenoten op om de actie te staken, wat ook gebeurde.

N-VA en Vlaams Belang vonden het zinloos om vandaag vragen te stellen. "Als democratische partij kunnen we niet deelnemen aan het vragenuurtje", stelde Barbara Pas (Vlaams Belang). Ze omschreef de regering steevast als de "barak Michel". Door vragen te stellen, zouden we een illegale regering legitimeren, vond ze.

“Zinloos”

"Het stellen van vragen over het beleid van een regering die nog geen regeringsverklaring heeft afgelegd en dus ook geen vertrouwen heeft gekregen van het parlement is zinloos", verklaarde N-VA-fractieleider Peter De Roover. Voor hem is het logisch dat deze nieuwe regering eerst met een regeerverklaring komt en het vertrouwen aan het parlement vraagt.

"Tot ze dat heeft gedaan is deze regering een lamme eend die geen beleid kan voeren. De premier erkende dat trouwens gisteren in de Kamer. Het is dan ook zinloos om actuele vragen te stellen over een beleid dat nog niet is voorgesteld", klonk het. De Roover riep de premier op zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen.