N-VA, sp.a en Groen eisen regeringsverklaring en vertrouwensstemming, premier start morgen met consultaties IVDE TTR

10 december 2018

13u53

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 32 N-VA eist van de nieuwe regering een regeringsverklaring en een vertrouwensstemming in het parlement. Dat zegt fractieleider Peter De Roover aan Het Laatste Nieuws. “Wij willen weten in welk politiek spel we zitten voor we het parlementaire werk verderzetten.” Groen en sp.a treden de N-VA bij. Premier Charles Michel start morgen zijn consultaties met de democratische fracties in het parlement, aldus zijn woordvoerder.

De voormalige coalitiepartner N-VA vraagt aan Charles Michel tekst en uitleg over zijn nieuwe beleid. “Wij hebben van de regering een nieuw programma met nieuwe speerpunten gehoord. Wij willen graag weten wat deze regering van plan is”, zegt Peter De Roover, fractieleider van N-VA. “We noteren de woorden van Kris Peeters, dat blauw-oranje geen copy-paste wordt van de Zweedse coalitie. Hij zegt dat er een aantal accenten gelegd gaan worden.”



De Roover vraagt een verklaring van de regering en een vertrouwensstemming. Hij wijst er op dat er morgen al commissiezittingen gepland staan. “Wij gaan geen technische chaos veroorzaken”, zegt hij, “maar we gaan ook geen politieke ontwerpen goedkeuren voor we weten in welk spel we zitten.” Met andere woorden: het parlementaire werk dreigt in de war gestuurd te worden.

Ook oppositiepartij Groen vindt het logisch dat deze regering het vertrouwen van het parlement vraagt. “Het parlement moet orde scheppen in de chaos”, licht Kristof Calvo toe. “Intussen zijn de juridische diensten van de Kamer de technische kwestie van de vertrouwensstemming aan het uitpluizen.”

Sp.a zoekt nieuwe meerderheden

Sp.a eist eveneens dat Michel tekst en uitleg komt geven in het parlement en een vertrouwensstemming vraagt over zijn plannen. Zonder zo’n stemming is er geen regering en geen meerderheid in het parlement voor welk beleidsplan dan ook, stelt de partij.

“Na het bedroevende schouwspel van de voorbije weken is het voor sp.a zonneklaar: België heeft eigenlijk geen regering meer. Charles Michel heeft geen meerderheid en hij heeft het vertrouwen van het parlement niet”, klinkt het.

“De partijen van wijlen de regering-Michel hebben het land in onzekerheid achtergelaten”, zeggen partijvoorzitter John Crombez en Kamer-fractieleidster Meryame Kitir. Sp.a wil meerderheden zoeken voor onder andere de verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent.

Eerder stelde Theo Francken (N-VA) de legitimiteit van de regering in vraag in De ochtend. “Grondwettelijk vraag ik me af of dat allemaal kan, ze hebben blijkbaar een nieuwe regering gemaakt, met een nieuw programma en nieuwe kernpunten, maar ze gaan niet naar het parlement. Ze hebben geen democratisch draagvlak”

Na de beleidsverklaring van de premier, kan het parlement stemmen. Om het vertrouwen te krijgen, heeft de regering meer ‘ja’ dan ‘neen’ stemmen nodig. De eis van N-VA geeft CD&V, Open Vld en MR een duidelijk signaal: van haar voormalige coalitiepartner moeten ze weinig gedoogsteun verwachten.

Consultaties met democratische fracties

Het kabinet van premier Charles Michel zal deze middag de agenda bepalen en de contacten leggen voor de ontmoeting vanaf morgen met de verschillende democratische fracties in het parlement. Dat werd vandaag vernomen bij de woordvoerder van de eerste minister.