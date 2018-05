N-VA roept regeringspartners op "hun verantwoordelijkheid te nemen" na Europees begrotingsrapport kg

23 mei 2018

12u21

Bron: Belga 0 De N-VA roept de andere federale regeringspartijen op "hun verantwoordelijkheid te nemen en diep na te denken welke hervormingen en besparingen zij nog mogelijk achten deze legislatuur". Dat doet de partij naar aanleiding van het verwachte "slechte" begrotingsrapport dat de Europese Commissie vandaag aan België zal overmaken.

Rond de middag publiceert de Commissie haar jaarlijkse beleidsaanbevelingen voor de Europese lidstaten. In het Belgische rapport zal volgens de N-VA kritiek geuit worden op het begrotingsbeleid. "Europa eist extra inspanningen om de begroting structureel gezond te maken", weet Kamerlid Johan Klaps.

"Europa eist meer N-VA", analyseert Klaps. Het is namelijk precies die partij "die in de regering steeds als eerste aandringt op diepgaandere hervormingen en besparingen. Een periode van hoogconjunctuur is immers ideaal om begroting op orde te stellen".

Opvallend: voor haar analyse van de Belgische overheidsfinanciën baseert de Commissie zich op het stabiliteitsprogramma dat door België bij Europa werd ingediend en dat door alle regeringspartijen - dus ook de N-VA - werd onderschreven. "Deze regering heeft al veel van het structureel tekort weggewerkt, maar het vooropgesteld doel van een begroting in evenwicht is voorlopig nog niet in zicht", luidt het bij de grootste regeringspartij. Daarom roept de N-VA de andere regeringspartners op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

"N-VA wordt soms eurokritisch genoemd. Net wij zijn de trekkers van de hervormingen die tot een geslaagd, meer nog, tot een uitstekend rapport moeten leiden. Deze spreekwoordelijke 'dash' willen wij niet verliezen, ook niet met de nakende verkiezingen in het vooruitzicht", aldus Johan Klaps.