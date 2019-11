N-VA roept andere partijen op te kiezen tussen links en rechts beleid TT

04 november 2019

09u39

Bron: Belga 0 Het is tijd dat de verschillende politieke partijen die betrokken zijn bij de federale formatie duidelijk maken of ze een linkse sociaaleconomische koers willen varen, of de voorkeur geven aan een centrumrechts beleid dat gepaard gaat met communautaire stappen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs en N-VA-kopstuk Ben Weyts gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Weyts werd gevraagd naar de stand van de federale formatiegesprekken, enkele uren voor preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) bij de koning verslag uitbrengen van hun werkzaamheden. Over de inhoud van hun rapport is Weyts naar eigen zeggen niet op de hoogte, maar hij maakte wel nogmaals duidelijk wat zijn partij van de onderhandelingen verwacht.

"De N-VA speelt open kaart. Wij zijn bereid tot elk gesprek, zolang het maar duidelijk is dat de Vlamingen het beleid krijgen waarvoor ze gestemd hebben. Dat is een centrumrechts sociaaleconomisch beleid via ofwel de federale regering, ofwel - en eigenlijk liever nog - via institutionele stappen, zodat we zelf kunnen beslissen over onze koers met onze eigen centen", zei Weyts.



"De vraag is of het huidige momentum gaat aangegrepen worden om de fundamentele tegenstellingen (tussen Vlaanderen en Wallonië, nvdr.) te zien. Ook zij die vasthouden aan de eenheid van het land, zijn erbij gebaat te erkennen dat er twee realiteiten zijn."

Weyts en de N-VA leggen de bal daarom in het kamp van de andere partijen. "Zij moeten duidelijk maken of ze een linkse sociaaleconomische koers willen varen, al dan niet via paars-groen, of met ons kiezen voor een centrumrechts beleid met institutionele stappen.”