N-VA roept Aalsterse kandidaat op het matje na reportage over 'Schild & Vrienden', rector UGent wil onderzoek Astrid Roelandt HA

05 september 2018

22u53

Bron: Eigen berichtgeving, Twitter 11 "Als het waar is wat daar gebeurt, en wij hebben geen indicatie om aan te nemen dat dat niet zo zou zijn, dan is dat walgelijk en te gortig”, zegt N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann na het zien van de spraakmakende Pano-reportage over 'Schild & Vrienden'. Met N-VA-kandidaten die actief zijn bij Schild en Vrienden, en in het bijzonder de kandidaat uit Aalst, zal een gesprek worden aangegaan. Rik Van de Walle, rector van de universiteit van Gent, wil een onderzoek.

Uit de VRT-reportage blijkt dat de rechtse jongerenbeweging er in besloten Facebook- en chatgroepen een radicaal, racistisch en zelfs gewelddadig discours op nahoudt. Volgens de reportagemakers postte onder meer iemand die bij de komende gemeeteraadsverkiezingen opkomt voor N-VA een racistische afbeelding in een van de groepen.



Met N-VA-kandidaten die lid zijn van Schild en Vrienden zal een gesprek worden aangegaan, zo laat N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann weten in een reactie aan onze redactie. "Je moet natuurlijk eerst luisteren naar hun verhaal en wat daar gaande is, maar daarna zullen wij de gepaste stappen ondernemen."

#Pano schokt mij diep. Hoewel alles kan worden gedacht, is het duidelijk dat in een rechtsstaat niet àlles kan worden gezegd of gedaan. Wat ik vanavond hoorde en zag, veroordeel ik met de grootst mogelijke nadruk. Dit is ontoelaatbaar. Ook duidelijk: dit moet onderzocht worden. Rik Van de Walle(@ rvdwalle) link

UGent wil onderzoek

Rik Van de Walle, rector van de universiteit van Gent, is "diep geschokt" door de reportage. Hij wil een onderzoek. De oprichter van Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove (25), maakt als studentenvertegenwoordiger deel uit van de Raad van Bestuur van de universiteit. Van de Walle: "Wat ik vanavond hoorde en zag, veroordeel ik met de grootst mogelijke nadruk. Dit is ontoelaatbaar", zegt de rector op Twitter.



Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is "diep geraakt" door de documentaire, zo schrijft ze op Twitter. Groen-voorzitster Meyrem Almaci bestempelt de "aflevering over de ware aard van Schild & Vrienden" als "ronduit onthutsend". "Dit kan en mag niet zonder gevolg blijven."

Diep geraakt over #Pano. De hele week ging het (terecht )over het niveau en lat van ons onderwijs. Vanavond wordt opnieuw pijnlijk duidelijk dat we bovenal nood hebben aan burgerschap. In eindtermen & nog meer in realiteit, als samenleving. Hilde Crevits(@ crevits) link

Van de hartverwarmende aflevering van de Klas als beeld van diversiteit en genderrijkdom, naar een ronduit onthutsende aflevering over de ware aard van Schild & Vrienden. Dit kan en mag niet zonder gevolg blijven. https://t.co/zi1BFf0cZa Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link