N-VA probeert CD&V-kiezers te verleiden op internet: "Digitale versie van affiches overplakken"

08 juni 2018

08u52

Wie via Google de standpunten van CD&V of Open Vld zoekt, krijgt soms eerst een advertentie van N-VA te zien. Dat schrijven de kranten van Het Mediahuis. Een klein groen blokje met de term 'adv' verraadt dat de N-VA Google daarvoor heeft betaald. Ook andere partijen experimenteren met die techniek.

Volgens de kranten van Het Mediahuis kwam wie de voorbije dagen bijvoorbeeld de zoekterm 'CD&V standpunten' intikte, geregeld terecht op een advertentie van N-VA of van Open Vld. Ook de combinatie van 'verkiezingsprogramma' en 'CD&V' of 'Open Vld standpunten' leidde eerst naar de Vlaams-nationalisten. Een klein groen blokje met daarin 'adv' bovenaan die advertenties toont aan dat N-VA daarvoor heeft betaald.

Niet verboden

N-VA-woordvoerder Bram Bombeek bevestigt dat de partij "adwords" gebruikt, "net als andere partijen". De N-VA past de techniek het vaakst toe, klinkt het in de kranten, maar ook andere partijen experimenteren ermee.

"Het is niet verboden om kiezers van elkaar af te snoepen", reageert Peter Van Aelst, specialist politieke communicatie aan de Antwerpse universiteit. "Al zou ik dit niet vergelijken met flyers in de bus. Dit is eerder de digitale variant van elkaars affiches overplakken."