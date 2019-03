N-VA-politica’s kamperen samen om kinderen in te schrijven op Nederlandstalige school in Aalst AW

16 maart 2019

12u55 0 De Vlaamsgezinde politica Sarah Smeyers (N-VA) kampeerde vannacht samen met haar collega Assita Kanko (N-VA) voor de schoolpoorten van het Sint-Jozefscollege in Aalst. Dat deden ze om hun kinderen in te schrijven voor het volgende schooljaar: #Scholenjacht.

De twee politica’s deelden hun avontuur op Twitter en Facebook. Daarbij bekritiseerden ze het gebrek aan plaats voor Nederlandstalige kinderen in Brussel. Zo werd enkele dagen geleden bekendgemaakt dat bijna 3.500 aangemelde kinderen volgend jaar niet kunnen starten in het Brusselse Nederlandstalige basisonderwijs.

Dat betekende voor velen het begin van de zoektocht naar een alternatief. Smeyers en Kanko hopen dat te vinden in Aalst. Schuilen voor het slechte weer deden de twee trouwens niet in een tentje, maar wel in een kapel vlakbij het college.

Vannacht slaap ik in Aalst. Kamperen op school. Geen plaats meer in Brussel voor Nederlandstalige kinderen. #Scholenjacht pic.twitter.com/C3U5boRtXr Assita KANKO(@ Assita_Kanko) link