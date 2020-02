N-VA pleit voor versnelde procedure om hooggeschoolde werknemers aan te trekken SVM

19 februari 2020

12u11

Bron: Belga 3 Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) pleit voor de invoering van een fast-trackprocedure voor het aantrekken van hooggeschoolde werknemers uit het buitenland. Dat is een procedure waarin aanvragen sneller behandeld worden. Daarnaast wil De Vreese dat de doorlooptijden in de nieuwe procedure verlaagd worden, want nu duurt die langer dan voordien.

Sinds begin vorig jaar geldt een zogenaamde ‘single permit’. Dat is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf vervat. In die procedure moet Vlaanderen de aanvragen beoordelen voor de toelating tot arbeid. Nadien verhuist het dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken voor een veiligheidsscreening en de toelating tot verblijf.

10.649 aanvragen

Uit cijfers die Vlaams parlementslid De Vreese opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat er vorig jaar 10.649 aanvragen zijn ingediend. Daarvan werden er 9.841 ontvankelijk verklaard en overgemaakt aan de DVZ. Daarnaast werden 186 aanvragen geweigerd. De grootste groep van aanvragen -70 procent- kwam van hoogopgeleide werknemers. De drie meest voorkomende nationaliteiten zijn Indiërs (2.884), Turken (815) en Japanners (788).

Maar volgens De Vreese is de nieuwe procedure trager dan de vorige, met de papieren arbeidskaart die nu een combinatie vormt met de verblijfskaart. Gemiddeld was de doorlooptijd voor het Vlaamse luik een dertigtal dagen. Daar komt nu nog de doorlooptijd op het federale niveau bovenop, goed voor vier tot acht weken.

“We mogen ‘war for talent’ niet verliezen”

"Dat moet sneller, want we dreigen onze concurrentiële positie te verliezen", vindt De Vreese. "Steeds meer dreigt het gevaar dat derdelanders een gecombineerde vergunning in Nederland aanvragen en vervolgens via detachering in Vlaanderen komen werken. Zo lopen we inkomsten mis en het is ook slecht voor ons imago. We moeten een aantrekkelijke regio zijn voor toptalent."

Ze breekt ook een lans voor een fast-trackprocedure voor het aantrekken van zeldzame hoge profielen, naar analogie met Nederland. Daar wordt gewerkt met een systeem van 'erkend ondernemerschap', wat er uiteindelijk toe leidt dat de aanvragen zeer snel behandeld worden en bedrijven minder bewijsstukken moeten voorleggen. "We mogen die internationale ‘war for talent’ absoluut niet verliezen", besluit de N-VA'ster.