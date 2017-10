N-VA over 'Samen': "Antwerpse kiezer krijgt duidelijke keuze" HA

17u50

Bron: Belga 0 BELGA De Antwerpse kiezer krijgt dankzij het ontstaan van het project 'Samen' van Groen, sp.a en onafhankelijken een "duidelijke keuze". Dat vindt Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau. PVDA-kopstuk Peter Mertens betreurt dat zijn partij niet uitgenodigd werd voor het nieuwe project. Philippe De Backer (Open Vld) vindt 'Samen' dan weer "vooral samen tegen een ander".

"Dat is goed voor het democratisch appel", stelt Fons Duchateau van N-VA. "Ofwel kiest men voor dit bestuur dat van Antwerpen opnieuw het politieke, economische, culturele en sportieve hart van Vlaanderen heeft gemaakt. Dat de Oosterweelknoop eindelijk heeft doorgehakt, de stad van morgen in de steigers heeft gezet, de economie doet opbloeien tot recordhoogte, de stad doet bruisen, de criminaliteit terugdrong en meer veiligheid vooropstelt. Ofwel gaat de kiezer voor een links kartel dat een wereldhaven en diamantstad wil gaan besturen met communisten. Een bestuur van stilstand, schulden en economische teloorgang."

Dewinter: "Project heeft geen schijn van kans"

VB-kopstuk Filip Dewinter ziet in 'Samen' dan weer "de gedroomde sparringpartner voor Bart De Wever", en vreest dat het debat grotendeels beperkt zal blijven tussen links-rechts-tegenstellingen. "De Wever kan Samen voorstellen als dé grote bedreiging voor zijn burgemeesterschap en zo de rechtse stemmen verzamelen, ook al heeft het project volgens mij geen schijn van kans om het van N-VA te halen", stelt hij. "De Wever zal zijn resultaten niet eens moeten verdedigen, hij kan zich beperken tot het spookbeeld dat er een 'groene' in het stadhuis zou komen te zitten."

PVDA: "Samen apart"

PVDA-voorzitter Peter Mertens betreurt dat zijn partij niet werd uitgenodigd voor het nieuwe project. "Ze hebben ironisch genoeg beslist om 'samen apart' te gaan in plaats van de drie linkse partijen te verenigen", merkt hij op. "Ik wens hen oprecht veel succes, maar sowieso zal er nog plaats zijn voor een heldere linkse stem die niet gericht is op een coalitie met Open Vld. Ik ben ervan overtuigd dat ook wij nog kunnen groeien."

belga Peter Mertens (PVDA)

CD&V: "Rechts en links kamp is niet goed"

Vicepremier en toekomstig Antwerps lijsttrekker voor CD&V Kris Peeters vindt het jammer dat Groen en sp.a in Antwerpen samen naar de kiezer zullen trekken. "We hebben nu een rechts kamp en een links kamp en dat is niet goed", vindt hij. "Met CD&V Antwerpen blijven we ons verzetten tegen de polarisering en komen we met een alternatief dat mensen juist verzoent. Niet links of rechts, maar in het centrum vind je de beste oplossingen voor de toekomst van Antwerpen. Ik ben ervan overtuigd dat de kiezer dat zal inzien."

De Backer: "Ik wil een campagne met inhoud, niet met strategie"

Staatssecretaris en toekomstig lijsttrekker voor Open Vld Philippe De Backer vindt 'Samen' dan weer "vooral samen tegen een ander". "Daarin hebben ze elkaar gevonden", stelt hij. "Ik maak een andere keuze en breng een concreet positief verhaal. Ik wil een campagne met inhoud, niet met strategie. We hebben een duidelijke liberale visie voor de toekomst van onze stad met gemeenschappelijke spelregels: vrijheid, respect, verantwoordelijkheid en optimisme. Wij gunnen iedere Antwerpenaar zijn of haar eigen stad. En met vrijheid en vooruitgang als pijlers gaan wij bruggen bouwen in Antwerpen."

BELGA Philippe De Backer (Open Vld)