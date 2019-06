N-VA over Brusselse formatie: “Demarche van Open Vld is weinig geloofwaardig” LH

25 juni 2019

08u43

Bron: Belga 0 De beslissing van Open Vld om gisteren niet naar de start van de Brusselse formatiegesprekken te gaan, is voor N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement, Cieltje Van Achter, ongeloofwaardig. "In 2014 hebben ze hetzelfde gedaan om de MR aan boord te halen. Dat is toen niet gelukt. Ook vandaag is het vooral toneel", stelde ze in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Van Achter wijst erop dat Groen en N-VA op 26 mei gewonnen hebben in Brussel. "Groen is de grootste geworden, maar ook wij hebben gewonnen. Er is gekozen voor verandering, maar wat er nu op tafel zou liggen, is verontrustend", aldus de N-VA-ondervoorzitster. De N-VA is bereid om te praten met de andere partijen, maar heeft nog geen telefoontje gekregen.



Dat Open Vld bij de start van de onderhandelingen op de rem gaat staan, is weinig geloofwaardig voor Cieltje Van Achter. In 2014 deden ze precies hetzelfde. Toen ging het om de deelname van het FDF, nu DéFI, aan de regering, maar eigenlijk wilde Open Vld toen de MR mee in de regering. De Franstalige liberalen zitten in Brussel reeds sinds 2014 in de oppositie. Van Achter voelt ook geen ongerustheid bij de andere partijen over de afwezigheid van Open Vld. Overigens zat de kabinetchef van Open Vld wel mee aan tafel. En PS en DéFI hebben hun lot aan elkaar verbonden.

Brusselse structuur

Ze heeft ook vragen bij wat er nu op tafel ligt. “Wij willen bijvoorbeeld een vereenvoudiging van de Brusselse structuren, maar met wat nu op tafel ligt, zal Brussel nog complexer worden", stelt Van Achter. "Met negentien gemeenten en één gewest hebben we vandaag twintig dirigenten. De onderhandelende partijen willen nu ook twintig partituren schrijven", verwijst ze naar het voorstel voor een gewestelijk mobiliteitsplan waarvan met de negentien gemeenten afzonderlijke akkoorden gesloten moeten worden.

Van Achter bleef erg vaag op vragen over berichten dat N-VA op Vlaams niveau een versnelling hoger wil schakelen nu de PS op federaal vlak elk gesprek met de N-VA weigert. "U zal het snel merken als formateur Bart De Wever een versnelling hoger zal schakelen", klonk het. Tegelijk hekelde ze het verzet van de PS tegen een gesprek met N-VA: "Je moet altijd praten".