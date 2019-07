N-VA over Brussels regeerakkoord: "Je kan geen sociaal paradijs bouwen op economische woestijn" SVM

19 juli 2019

13u33

Bron: Belga 1 "Je kan geen sociaal en ecologisch paradijs bouwen in een economische en bestuurlijke woestijn. Zonder sterke economische fundamenten zullen de ecologische en sociale beloftes in dit regeerakkoord luchtspiegelingen blijven.” Die waarschuwing lanceerde N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter tijdens het debat over de Brusselse regeerverklaring. “De regering heeft veel plannen, maar die blijven zonder gevolg en ook het nodige budget ontbreekt”, vond haar MR-collega Françoise Schepmans.

Van Achter wees erop dat de foto van het Brussels Gewest allesbehalve rooskleurig is. "De uitdagingen zijn enorm, mede als gevolg van het wanbeleid van de afgelopen 30 jaar met de PS op kop.” De Brusselaar verwacht een omwenteling en een ambitie, maar die vindt zij niet terug in deze regeerverklaring.

Volgens haar willen de Brusselaars geen gratis openbaar vervoer, maar wel een performant openbaar vervoer. Van Achter vroeg zich ook af of de regering het sociaal huisvestingsbeleid de afgelopen jaren verwaarloosd had, vermits er nu een noodplan gelanceerd wordt.

Een renovatiepercentage van 3 à 5 procent lijkt haar dan weer extreem ambitieus aangezien Vlaanderen momenteel minder dan één procent haalt. Voorts betreurde ze dat in het regeerakkoord niet te lezen is hoe het miljoentekort bij Net Brussel weggewerkt zal worden en hoe het vonnis over oneerlijke concurrentie gehonoreerd zal worden.

“Bevoegdheden inpalmen”

Haar partijgenoot Gilles Verstraeten hekelde dat er geen aparte verklaring was van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Die GGC is een juridische instelling met eigen bevoegdheden en strikte garanties inzake vertegenwoordiging en gelijkwaardigheid van de twee taalgemeenschappen.

"Wat hier werkelijk gaande is, is dat het Brussels Gewest de bevoegdheden van de GGC wil inpalmen", aldus de N-VA'er. De Nederlandstalige collega's zijn volgens hem bedwelmd door een “dodelijke cocktail van arrogantie, hoogmoed en naïviteit”. “Denken ze geen institutionele garanties meer nodig te hebben om de Vlaamse minderheid te beschermen?”

Gemor bij MR

Ondanks de pogingen van Open Vld zit de MR in Brussel andermaal voor vijf jaar op de oppositiebanken. De bitterheid klonk hierover ook door in de tussenkomsten. "De vorming van uw regering riskeert ons gewest te isoleren van de andere entiteiten van ons land”, stelde Vincent De Wolf (MR). Fractieleidster Schepmans wees op de precaire budgettaire toestand van het hoofdstedelijk gewest, dat geconfronteerd wordt met een toenemende schuld.