N-VA, Open Vld en CD&V leggen Vlaams akkoord voor aan achterban, namen van ministers volgen na congressen Redactie

01 oktober 2019

19u01 2 Alvorens de Vlaamse regering echt van start kan gaan, moet het akkoord eerst nog goedgekeurd worden door de leden van N-VA, Open Vld en CD&V. Meestal is dat een formaliteit, maar deze keer is er toch wat wrevel ontstaan omdat de integrale tekst pas deze namiddag vrijgegeven werd. Slechts enkele uren om een oordeel te vellen, dat vindt onder meer de voorzitter van Jong VLD overdreven. “Mijn houding is eenvoudig: ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb”, stelde Hans Maes. Na afloop van de congressen zal ook bekend gemaakt worden wie minister wordt, is aan onze redactie bevestigd. De communicatie daarover wordt niet voor middernacht verwacht.

Bij N-VA zijn zowat 1.800 leden bijeengekomen in de Antwerpse stadsschouwburg. Bij CD&V zijn zo’n zeshonderd leden opgedaagd voor het congres in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Voor Open Vld kwamen ongeveer vijfhonderd mensen opdagen in Blue Point aan de Reyerslaan in Brussel.

Grappig detail: in aanloop naar de lokale verkiezingen noemde Bart De Wever de schouwburg nog een lelijk gebouw dat hij liefst zou afbreken.

Voor de N-VA’ers zal er allicht geen probleem zijn om de driehonderd pagina’s goed te keuren, maar bij CD&V valt toch te horen dat het inburgeringsluik gevoelig ligt. Er hangt volgens sommigen een te hard Vlaams Belang-geurtje aan vast.

Verwacht wordt dat Hilde Crevits op een ministerpost mag rekenen, voor Wouter Beke ligt dat iets moeilijker. Als de voorzitter de sprong naar de Vlaamse regering maakt, blijft zijn zitje in de federale regering vrij. Dan moet er op dat niveau opnieuw geschoven worden. Bovendien is Beke niet het gelaat van de vernieuwing die menig partijgenoot wil zien. En ziet Beke, als ideoloog pur sang, het zelf wel zitten om als vakminister onder Jan Jambon (N-VA) te functioneren?

Voor Open Vld dreigt het afschaffen van de woonbonus het grootste obstakel te worden.

Ook kritiek van Vanderjeugd

Kandidaat-voorzitter Francesco Vanderjeugd uitte openlijk kritiek op de werkwijze die vandaag gehanteerd werd. “Zo laat een tekst afleveren, ik zie dat als een regelrechte aanfluiting op het vlak van participatie met onze leden. Hoe kan een lid van Open Vld met een dagtaak zich daar nu inhoudelijk op voorbereiden? Waarom hou je een congres als er niet eens ruimte is om met inhoudelijke argumenten terug te koppelen met de andere partners?”

Vanderjeugd pleitte er zelfs voor om het akkoord vanavond gewoon te bespreken en het echte congres voor volgende week dinsdag te houden.

CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi sloot zich bij die kritiek aan. “Ik keur ook geen tekst goed die ik niet gelezen heb”, stelt hij. “Op basis van een samenvatting en een presentatie kan ik geen goedkeuring geven. Dit gaat over vijf jaar Vlaams beleid. Dan lees ik graag alle punten en komma’s.”

Of de kwestie daadwerkelijk een rol zal spelen, moet vanavond duidelijk worden. CD&V is er als eerste aan begonnen, daarna volgen Open Vld en N-VA.

#nva , Open #VLD en #cdenv zijn het eens over de verdeling van de bevoegdheden in de Vlaamse regering. @VTMNIEUWS pic.twitter.com/7YXPN86khB Dirk Van den Bogaert(@ dirkvdbogaert) link