N-VA 'ontmaskert' Grijze Wolven bij andere partijen via eigen reportage ARA GVV

04 oktober 2018

15u55 29 Na de Pano-reportage over Schild & Vrienden heeft N-VA zich 'Pano-gewijs' op de Turkse extreemrechtse groepering Grijze Wolven gestort. In een zelfgemaakte reportage wil de partij tonen hoe kandidaten van CD&V, Open Vld, Groen en sp.a dwepen met de Grijze Wolven.

Vooral Safiye Calinalti springt in het oog. Zij is CD&V-kandidate in Lokeren, en N-VA vond op haar Facebookprofiel verschillende foto's waarop ze te zien is op Grijze Wolven-bijeenkomsten en ze de Grijze Wolven-groet brengt.

Bij de andere kandidaten is de link iets vager. Zo deelt Yahya Degirmenci, Open Vld-kandidaat in Lier, berichten waarin de extremistische MHP-leider (de partij achter de Grijze Wolven) wordt bewierrookt. N-VA probeert ook Groen mee in bad te trekken, nadat voorzitter Meyrem Almaci dinsdag tijdens het openingscollege aan de UGent zei dat er op de groene lijsten geen kandidaten van de Grijze Wolven staan. N-VA toont foto's van de groene schepen Muhammet Oktay uit Houthalen-Helchteren, die de plaatstelijke voorzitter van de Grijze Wolven gidst door het asielcentrum. Een andere Groene kandidaat spreekt op Facebook van een "zogenaamde Armeense genocide" en volgens Ercan Sögütlü, kandidaat voor Groen in Aalst, is er maar 1 vaderland: Turkije. Al bewijst dat alles nog niet dat ze ook bij de Grijze Wolven actief zijn.