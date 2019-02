N-VA ontkent aansluiting bij nieuwe "eurorealistische coalitie" AW

28 februari 2019

20u50

Bron: Belga 0 De woordvoerster van Europees lijsttrekker voor N-VA Geert Bourgeois ontkent dat de partij van de Vlaamse minister-president zich aansloot bij een nieuwe Europese coalitie van "eurorealistische" partijen. In Parijs is die nieuwe coalitie - die in de volgende Europese legislatuur wil ijveren voor een "Europa van de natiestaten” - met veel bombarie voorgesteld. N-VA maakt er echter geen deel van uit.

De vier Europarlementsleden van N-VA zetelen nu nog in de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), een groep die gedomineerd wordt door de Britse Tories en de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De ECR is nu de op twee na grootste fractie in het EP, maar als de Britten na de brexit uit het Europees Parlement verdwijnen, lijkt haar voortbestaan hoogst onzeker. De vraag in welke fractie de N-VA na 26 mei terechtkomt, houdt dan ook menig Europa-watcher bezig.



“Grote coalitie”

Volgens Nicolas Dupont-Aignan, lid van de Franse Assemblée Nationale en voorzitter van partij Debout la France, is de N-VA een van de meer dan twintig partijen die hebben toegezegd om in het volgende parlement "een grote coalitie van eurorealistische krachten" te vormen. De huidige ECR-fractie zou als vertrekpunt dienen.

Er is sprake van 31 partijen uit 24 Europese landen die, opnieuw volgens Dupont-Aignan, in staat zijn de grootste fractie in het Europees Parlement te worden. Het doel is duidelijk: "de Europese constructie een totaal nieuwe richting uitsturen en haar bevrijden van de Brusselse technocratie".

Aanbiedingen

Dupont-Aignan stelde de nieuwe coalitie vanmiddag in Parijs voor, onder meer in het gezelschap van de Nederlander Thierry Baudet, die zich met zijn Forum voor Democratie (FvD) heeft aangesloten. De N-VA werd er expliciet genoemd als een van de partijen die toegezegd hebben om toe te treden, maar de woordvoerster van Europees lijsttrekker Geert Bourgeois ontkent dat dus.

Bourgeois zal op 26 mei zonder twijfel verkozen geraken als Europees Parlementslid en het is dan ook niet meer dan logisch dat hij namens zijn partij gesprekken voert over toekomstige allianties. "De N-VA is een interessante partij voor velen en wij zien veel opportuniteiten. Er bewegen heel veel zaken boven en onder de waterlijn", zei hij daar vorige week nog over. Volgens zijn woordvoerster heeft de N-VA "diverse aanbiedingen" op zak maar heeft de partij nog niet beslist tot welke fractie ze zal toetreden. "Voor ons is het belangrijkste dat we onze eigen standpunten kunnen blijven verdedigen.”