N-VA: "Nog geen regeringsstandpunt over VN-migratiepact"

14 november 2018

11u00

Bron: Belga 52 De regering heeft nog geen officieel standpunt over het VN-migratiepact. Dat heeft de woordvoerder van N-VA-vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vandaag laten verstaan.

“De analyse van en de discussie over het pact is bezig in de schoot van de regering. N-VA zal bij monde van Jan Jambon als vicepremier het standpunt toelichten. Dit is een gevoelig dossier dat moet besproken worden waar dat thuishoort, in de regering”, stelt woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

De krant De Standaard meldde vandaag onder aanhaling van de woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat N-VA de tekst niet zou tekenen, maar zo ver is het dus nog niet. “Ten opzichte van vorige vrijdag is er niets veranderd”, verduidelijkt de woordvoerder van Jambon. Vanmiddag staat de kwestie ook op de agenda in de Kamer.

Gesprekken

Vrijdag boog het kernkabinet zich een eerste keer over het migratiepact. De topministers spraken er af dat experts zich verder zouden buigen over de tekst en dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op Europees niveau gesprekken zou voeren over een aantal punten in het pact.

In het pact van de VN worden niet-bindende afspraken gemaakt, onder meer om migratie zo ordentelijk te laten verlopen en mensensmokkel tegen te gaan. De tekst zal in december - na een proces dat in 2016 van start ging - ondertekend worden in de Marokkaanse stad Marrakesh. Maar steeds meer landen maken er voorbehoud tegen. Onder andere Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en de Verenigde Staten zullen de tekst niet tekenen, en vandaag besliste ook Tsjechië niet te zullen tekenen.