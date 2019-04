N-VA noemt instituut voor mensenrechten "onnuttig en prijzig verkiezingscadeautje" ADN

12 april 2019

12u56

Bron: Belga 0 Het federale mensenrechteninstituut dat deze ochtend groen licht kreeg in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen is een "verkiezingscadeautje dat getuigt van onnuttig, onnodig en prijzig haastwerk". Dat zegt N-VA-Kamerlid Rita Bellens. N-VA stemde vandaag als enige partij tegen het wetsvoorstel.

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen zette het licht op groen voor de oprichting van een federaal instituut voor de mensenrechten. Zo'n nationale organisatie staat al langer in de steigers - na aanbevelingen van onder meer de VN, Myria en Unia - en lijkt er op de valreep van de legislatuur dan toch nog te komen. Het wetsvoorstel moet enkel nog de kaap van de plenaire ronden.

“Verzadigd”

N-VA stemde als enige partij tegen de oprichting. Volgens de Vlaams-nationalisten is het een duur en nutteloos "verkiezingscadeau". Nochtans stond de komst van een nationaal mensenrechteninstituut wel in het regeerakkoord van de Regering-Michel, waar ook N-VA tot voor kort deel van uitmaakte.



"Onze partij gaat niet akkoord met de oprichting van nog maar eens een bijkomende instelling, met nieuwe directiezitjes, eigen administratie en budget. Het Belgische landschap is al verzadigd met zulke instanties", zegt N-VA-Kamerlid Rita Bellens. Volgens haar kost het instituut in 2020 alleen al bijna 600.000 euro.

“Beter bestaande janboel hervormen”

Het mensenrechteninstituut is niet alleen duur, maar ook "onnuttig", vindt N-VA. "Dit is niet meer of minder dan de creatie van een tweede, nog uitgebreider Unia. Het is vandaag al niet meer duidelijk voor de burger bij wie hij zich moet melden met zijn grieven. Met dit voorstel zegt de ontslagnemende regering eigenlijk dat het voor hen gemakkelijker is om nog maar iets bij te creëren dan de bestaande janboel te hervormen", meent Bellens.

"Onze voormalige coalitiegenoten blijken meer interesse te hebben in de creatie van bijkomende directiepostjes, die ze uiteraard vanuit het parlement zelf mogen benoemen.” Volgens N-VA was het beter geweest om de bestaande instellingen samen te smelten en te vereenvoudigen.