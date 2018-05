N-VA neemt na moord op verpleegster minister Geens op de korrel: "Wat blijft er nog over van een gevangenisstraf?" SVM

02 mei 2018

16u41

Bron: Belga 17 N-VA-Kamerlid Sophie De Wit heeft naar aanleiding van de moord op een gevangenisverpleegster uit Grobbendonk kritiek op een 'tijdelijke maatregel' van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Daardoor kunnen lichte criminelen al na één derde van de straf vrijkomen. "Waarom geldt die regel nu nog altijd?", vraagt ze zich af. In het regeerakkoord staat immers dat een straf correct uitgevoerd moet worden.

De moord op een gevangenisverpleegster maakt volgens De Wit pijnlijk duidelijk dat het Belgische strafuitvoeringssysteem nog steeds grote gebreken vertoont. Eén van de verdachten van de moord, Marco L., werd in oktober 2017 veroordeeld voor een agressieve homejacking, maar werd vrijwel meteen voorlopig vrijgelaten. De drie jaar gevangenisstraf die de rechter uitsprak, werden in praktijk al automatisch verminderd tot acht maanden. Maar zelfs die moest hij niet uitzitten. Geens heeft immers een richtlijn uitgevaardigd voor veroordeelden tot drie jaar gevangenisstraf. Zij kunnen daardoor nòg sneller vrijkomen dan de standaard van een derde.

De richtlijn werd bijna twee jaar geleden ingevoerd als tijdelijke maatregel tegen de overbevolking in de gevangenissen. "Ik stel er vragen bij dat een minister eenzijdig beslist over het inkorten van een straf die door een rechter werd opgelegd. Wat blijft er nog over van een gevangenisstraf? Een straf hoort een straf te zijn. Voor de samenleving is het onbegrijpelijk dat iemand voor een agressieve homejacking slechts een gevangenisstraf van drie jaar krijgt opgelegd. Laat staan dat men dan al na vier maanden kan vrijkomen", vindt De Wit.

"De correcte uitvoering van een straf staat ook duidelijk als doelstelling in het regeerakkoord. We roepen dan ook op dat dit nagestreefd wordt."