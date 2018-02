N-VA: "Meer poetshulpen met Vlaamse roots nodig? Beperk werkloosheid in de tijd" kv

19 februari 2018

17u18

Bron: Belga 8 Een beperking van de werkloosheid in de tijd moet het aantal Vlamingen dat via dienstencheques aan de slag is, opdrijven. "We moeten er alleen voor durven gaan," zegt N-VA-fractieleider in het Vlaams parlement Matthias Diependaele.

CD&V en Open Vld sporen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) aan om meer werklozen en langdurig zieken aan de slag te krijgen bij de dienstenchequebedrijven, schrijft De Standaard vandaag. Nu heeft 42 procent van de poetshulpen die via dienstenchequebedrijven in Vlaanderen aan de slag zijn, buitenlandse roots.

Maar volgens minister Muyters is het onmogelijk om via premies of toelagen de Vlaamse werklozen of langdurig zieken te bevoordelen tegenover buitenlanders, omdat dat indruist tegen de Europese regels op vrij verkeer van personen. "Dat zou pure discriminatie zijn", zegt zijn woordvoerder in de krant.

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele heeft een andere oplossing in gedachten. Hij haalt de beperking van de werkloosheid in de tijd nog eens van stal. Volgens hem zijn te weinig werklozen bereid om als poetshulp aan de slag te gaan bij een dienstenchequebedrijf. Enkel een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, kan daar iets aan veranderen, meent hij.

Diependaele waarschuwt er wel voor het kind niet met het badwater weg te gooien. Het systeem van dienstencheques is wel een succes als het op drie andere doelstellingen aankomt: het witter maken van een sector waarin traditioneel nogal wat zwart geld circuleerde, de combinatie arbeid en gezin voor tweeverdieners vergemakkelijken en ouderen langer thuis laten wonen, zegt de N-VA-politicus. "Voor het probleem met de vierde doelstelling (laaggeschoolde werklozen aan werk helpen, red.), bestaat een oplossing. We moeten alleen voor die oplossing durven gaan."