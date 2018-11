N-VA levert fikse waarschuwing af over migratiepact: “Wie wisselmeerderheid levert, trekt stekker uit regering” TT

29 november 2018

17u59

Bron: Belga, Villa Politica 0 Als andere meerderheidspartijen de resoluties van de oppositie over het migratiepact van de Verenigde Naties mee goedkeuren, dan trekken ze de stekker uit de regering. Dat heeft N-VA-fractieleider Peter De Roover verklaard in Villa Politica.

“Dan denk ik dat men het vertrouwen in deze coalitie opzegt”, zei De Roover toen hem gevraagd werd wat N-VA zou doen als CD&V, Open Vld en MR samen met oppositiepartijen een resolutie over het migratiepact zouden goedkeuren. “Ik heb de indruk dat men ons dan uit de regering dúwt. Wie met andere meerderheden werkt, zegt eigenlijk dat de regering in deze zaak niet meer telt. Die zegt dan dat deze coalitie geen rekening meer houdt met een belangrijke coalitiepartner.”

De regering raakt het zoals bekend voorlopig niet eens over de vraag of ze het VN-migratiepact van Marrakesh nu moet ondertekenen of niet. MR, CD&V en Open Vld zijn voor, N-VA is mordicus tegen. De oppositie diende over de kwestie vorige week twee resoluties in. Onder andere Groen roept daarin de regering op het pact onverwijld goed te keuren. Fractieleider Kristof Calvo zei gisteren in de bevoegde Kamercommissie dat zijn partij in elk geval bereid is MR, CD&V en Open Vld te depanneren en een wisselmeerderheid te leveren.

Op Villa Politica even puntjes op wat ‘ietjes’ gezet. #Marrakesh https://t.co/esQeIMw4jr Peter De Roover(@ PeterDeRoover1) link

De regeringspartijen ontweken gisteren een stemming over de resoluties en kondigden aan volgende week verschillende experten over de kwestie te horen. Nadien start de bespreking en stemming, waarbij ook al wordt gemikt op een eindbespreking in de plenaire Kamer op donderdag. Ondertussen kan de regering in de achtergrond verder aan een oplossing werken. In elk geval begint de tijd te dringen: op 10 en 11 december komen de VN-lidstaten samen in Marrakesh om het pact te bezegelen.

Eerder in de namiddag werd premier Michel tijdens het vragenuurtje aan de tand gevoeld door enkele oppositiepartijen. Hij verklaarde een oplossing te zoeken en op het juiste moment met een voorstel naar het kernkabinet te zullen stappen.

Verschillende landen kondigden al aan niet meer aanwezig te zullen zijn in Marrakesh. Vandaag beslisten Nederland en Duitsland wel te zullen gaan, maar dat deden ze pas nadat ze elk een document hadden opgesteld waarin staat dat het pact geen rechtsgrond kan hebben in hun binnenlands beleid.

