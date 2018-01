N-VA Leuven wil deelgemeenteraden één procent van begroting laten beheren

IB

31 januari 2018

01u15

Bron: Belga

0

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de N-VA Leuven heeft lijsttrekker Lorin Parys het voorstel gelanceerd om in elke Leuvense deelgemeente een adviesraad op te richten die naast adviesverstrekking "de spil wordt in het organiseren van een jaarlijkse burgerbegroting, waarbij burgers 2 miljoen euro of 1 procent van de begroting zelf kunnen vastleggen".