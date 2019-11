N-VA: "Laat enkel nog weeskinderen van Belgische Syriëstrijders terugkeren naar ons land” SVM

03 november 2019

20u29

Bron: VTM Nieuws 0 N-VA wil enkel nog weeskinderen van Belgische Syriëstrijders terughalen uit Syrië. Dat verklaarde kamerlid Darya Safai bij VTM Nieuws. De uitspraak is opvallend omdat de partij in de regering-Michel het akkoord goedkeurde om álle IS-kinderen die jonger zijn dan tien jaar te helpen bij hun terugkeer.

In de vluchtelingenkampen in Syrië zitten ook Belgische minderjarige kinderen van IS-strijders. Ze vertoeven er soms in schrijnende omstandigheden. “Maar als de kinderen nog ouders hebben, mogen we hen niet laten terugkeren”, oordeelt de vrouwenrechtenactiviste.

“Als wij die kinderen naar België willen brengen, dan komen die moeders ook mee. Dat valt onder de noemer ‘recht van gezin’, maar zoiets gaan wij absoluut niet toelaten.”

“Slachtoffer van keuze van hun ouders”

In juni liet de regering in lopende zaken al vijf minderjarigen en een 18-jarige repatriëren. Maar dat was een ander verhaal, zegt Safai. “Dat zijn weeskinderen, dus er bestaat geen risico dat de ouders zullen volgen. Het verhaal van die kinderen is natuurlijk triestig, zij worden het slachtoffer van de keuze van hun ouders.”

Het terugkeerbeleid voor IS-kinderen is ongewijzigd, stelt ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens. Maar het blijft een lastige kwestie. “Het is in de praktijk onmogelijk om kinderen van hun moeder te scheiden”, verklaarde hij in de Kamer. “Dat is het gevolg van -in dit geval- de houding van de Turkse autoriteiten en de internationale mensenrechtenorganisaties.” Daardoor is het aantal gerepatrieerde jongeren tot nu toe op zes gebleven.

Child Focus: “Hartverscheurende beslissing”

Child Focus wil echter dat België alle kinderen van IS-strijders onder de tien jaar naar ons land haalt. Hoe dat moet, is volgens de kinderrechtenorganisatie een zaak van de regering. Kinderen zomaar scheiden van hun ouders lijkt in hun ogen dan weer geen goed idee.

“De moeders zouden kunnen beslissen om hun kinderen mee te geven en zo in veiligheid te brengen”, aldus directrice Heidi De Pauw. “Dat is natuurlijk een hartverscheurende beslissing. Maar als ze dat niet willen, lijkt het me onmogelijk om kinderen verplicht van hun moeders te scheiden.”