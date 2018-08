N-VA kwaad op bpost: "Ze beschouwen Brussel als een Franstalige stad" AV

27 augustus 2018

11u10

Bron: BELGA 0 Volgens Karl Vanlouwe, Vlaams parlementslid voor N-VA, beschouwt Bpost in zijn communicatie alle Brusselaars als Franstalig. "Onaanvaardbaar", zo zegt Karl Vanlouwe, Vlaams parlementslid voor N-VA, die daarover klacht heeft ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Aanleiding van de klacht door de N-VA'er, die zelf in Brussel woont, is de communicatie van bpost naar aanleiding van een postpakket. Dat gebeurde in het Frans. "Terwijl ze duidelijk wisten dat ik Nederlandstalig was, omdat mijn adres in het Nederlands was opgesteld", aldus Vanlouwe.

Algoritme

Volgens N-VA werkt het postbedrijf met een algoritme, waardoor iedereen die in het Brusselse woont automatisch als Franstalig wordt beschouwd. "Bpost beschouwt Brussel als een Franstalige stad", concludeert hij.

Vanlouwe diende klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, en kreeg van hen naar eigen zeggen gelijk: met een dergelijke praktijk schendt bpost duidelijk de taalwetten. Bpost is een overheidsbedrijf en zou daarom volgens Vanlouwe meer respect moeten tonen voor het tweetalig karakter van de hoofdstad. "Als de overheid haar eigen wetten en regels al niet meer kan naleven, waarom zou ze dat dan nog wel mogen verwachten van haar burgers?"