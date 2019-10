N-VA krijgt onderwijs, maar verliest inburgering aan Open Vld: dit zijn de ministers van Jambon I Isolde Van Den Eynde en Astrid Roelandt

01 oktober 2019

22u57 36 De ministerposten zijn eindelijk verdeeld. Opvallend: N-VA kiest voor Onderwijs en niet voor Inburgering. Die portefeuille belandt bij Bart Somers, die zo zijn droomdepartement binnenhaalt. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke wordt minister. Maar wat doet Gwendolyn Rutten?

De drie Vlaamse regeringspartijen legden vanavond het Vlaamse regeerakkoord voor aan de achterban. Doorgaans een formaliteit, ook deze keer. Spannender was de verdeling van de bevoegdheden. In de late namiddag staken de partijvoorzitters de koppen bij elkaar om de ministerposten te verdelen. Dat draaide toch nog anders uit dan verwacht. N-VA haalt naast de minister-president - Jan Jambon - nog drie ministerposten en de parlementsvoorzitter binnen. CD&V krijgt drie ministers, Open Vld twee.

Onderwijs

N-VA rijft de felbegeerde onderwijspost binnen. In de campagne had de partij haar zinnen op dat departement gezet want “onderwijs is onze belangrijkste grondstof” en die missie is dus geslaagd. Ben Weyts, de gedoodverfde vice, krijgt die portefeuille. Daarnaast krijgt hij ook nog sport én zijn huidige bevoegdheid dierenwelzijn. Daar kon hij de voorbije jaren flink punten mee scoren.

Financiën

De tweede ministerpost is die van Financiën, Begroting en Wonen. Daar wordt de Vlaamse fractieleider Matthias Diependaele voor genoemd. Oost-Vlaanderen heeft dringend nood aan een nieuw boegbeeld en Diependaele reed de voorbije jaren een quasi foutloos parcours. Hij zal het afschaffen van de woonbonus en de verlaging van de registratierechten in goede banen moeten leiden.

Omgeving en Energie

De derde ministerpost is Omgeving en Energie. Die vrouw zal dus onder meer de bouwshift tot een goed einde moeten brengen. Zuhal Demir was altijd een logische naam voor de Vlaamse regering.

Inburgering

Open Vld krijgt volgens onze informatie Binnenlandse Zaken en Inburgering. Die superpost zou naar Bart Somers gaan. Hij zal allicht heel nauwlettend over de toon van het Vlaamse integratiebeleid waken. Daarnaast rijft de partij Mobiliteit en Openbare Werken binnen. Of voorzitter Gwendolyn Rutten in de regering stapt, blijft voorlopig nog onduidelijk. Tijdens de onderhandelingen liet ze zich daar wel op gelden, klinkt het. Open Vld-woordvoerder Thomas Vanwing bevestigt op Twitter dat er twee ministerportefeuilles naar Open Vld gaan. Wie dat zijn, wordt morgen pas officieel bekendgemaakt, luidt het.

Open Vld bevestigt vanavond de twee liberale bevoegdheden openbare werken & mobiliteit en binnenlands bestuur & samenleven.



De namen maken we morgen bekend. Thomas Vanwing(@ ThomasVanwing) link

Welzijn

Voor CD&V levert de verdeling ook een verrassend resultaat op. Wouter Beke stapt in de Vlaamse regering en krijgt Welzijn. Hij verving Kris Peeters in de federale restregering en moet de stok dus opnieuw doorgeven. Wie die ondankbare taak krijgt, is niet bekend. Maar de bevoegdheden aan Pieter De Crem doorgeven, kan niet. Anders komt de taalpariteit in het gedrang.

Economie

Hilde Crevits wordt vice-ministerpresident en zou Economie, Werk en Landbouw krijgen. De Brusselse post zou ook naar CD&V gaan. En zo lossen Hilde Crevits en Wouter Beke de prangende vraag naar een nieuw gezicht op. Crevits en Beke voelden al enkele dagen aan dat het lanceren van drie ouwe getrouwen niet in goede aarde zou vallen. Verschillende parlementsleden toonden die bezorgdheid. Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi pleitte vanavond nog eens stevig voor vernieuwing onder luid applaus. De post van Brussel moet gaan naar iemand die in Brussel woont en dan komt de 37-jarige Benjamin Dalle (37) in beeld.

Jeugd en Media

Beke en Crevits trachten Benjamin Dalle, hun hoofd van de studiedienst, al een tijdje te lanceren, maar dat mislukte tot nog toe. Hij zou ook Jeugd en Media krijgen. Joke Schauvliege en Koen Van den Heuvel blijven dan met lege handen achter. Het definitieve akkoord voor de verdeling van de bevoegdheden én de namen moet nu nog via de partijraden passeren. De kans dat er hier en daar nog een verrassing uit de bus valt, is dus niet onbestaande.

Voorzitter

Liesbeth Homans zal Jan Peumans opvolgen als voorzitter van het Vlaams Parlement.