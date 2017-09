N-VA krijgt klappen in peiling Antwerpen 20u00

Als het vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn in Antwerpen, zou de N-VA van burgemeester Bart De Wever fors stemmen verliezen. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Gazet van Antwerpen bij 800 kiesgerechtigden in Antwerpen. N-VA blijft wel de grootste partij met 26,1 procent maar ze verliezen 11,6 procentpunten in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Groen volgt N-VA op de hielen met 24,2 procent van de stemmen, een verdrievoudiging van hun resultaat in 2012.