N-VA kop van Jut op provinciaal congres van CD&V

16 maart 2019

14u55

Bron: Belga 0 "Met dertig partijleden zoals Eric Van Rompuy haalde de CD&V momenteel 40 procent in de peilingen". Dat zei Justitieminister Koen Geens tijdens een huldiging van de afscheidnemende politicus. Niet alleen werd hulde gebracht aan Van Rompuy, ook werd N-VA en een recente uitspraak van Bart De Wever fel bekritiseerd op het provinciaal partijcongres van CD&V: “N-VA wil niet alleen het land, maar de samenleving splitsen”.

Onder andere Koen Geens haalde uit naar N-VA, meer bepaald naar de uitspraak van Bart De Wever die het EU-lijsttrekkerschap van Kris Peeters bestempelde als “diens droevig politiek einde”. “We hebben altijd onze meest ervaren mensen naar de Europa gestuurd, want als de EU onze toekomst niet is, dan is er geen toekomst”, aldus Geens. Hij betrok ook de aanwezige EU-commissaris Marianne Thyssen in de hulde “die alle Europese sociale trofeeën binnenhaalde”. “Is er iemand die deze Grande Dame van onze partij geen grote politica durft te noemen”, stelde Geens een retorische vraag.



“N-VA wil niet alleen het land, maar ook de samenleving splitsen, terwijl de liberalen streven naar het iedereen voor zich waar de sterkste overleeft. Dit staat loodrecht op de waarden waar de CD&V voor staat, met name een maatschappij die aan mekaar klit en waar we elkaar steunen en vooruit helpen”. Dat voegde Peter Van Rompuy, de CD&V-lijsttrekker in Vlaams-Brabant voor de Vlaamse verkiezingen, eraan toe.

Klimaatopwarming

Ook Kris Peeters zelf voerde kort het woord. Hij benadrukte dat we de EU absoluut nodig hebben om tal van grote problemen waarmee we geconfronteerd worden op te lossen zoals de klimaatopwarming en de migratie. “Dat het aantal migranten dat de EU binnengekomen is van circa 1 miljoen in 2015 gedaald is tot 120.000 vorig jaar, is dankzij de maatregelen die op Europees niveau genomen werden”, aldus Peeters. Hij pleitte voorts voor een versterking van de interne markt, sensibilisering van jongeren over de economische meerwaarde van de EU en meer investeringen in onderzoek. “Zou het niet prachtig zijn dat de EU het eerste continent is dat kanker definitief kan oplossen? “, klonk het.

Hulde aan Van Rompuy

Om eigen politicus te huldigen, herinnerde Geens partijleden eraan dat met uitzondering van de periode 1984-1988 Eric Van Rompuy sinds 1979 onafgebroken hetzij in het Europees, federaal of Vlaams parlement zetelde. "Het is steeds de man geweest die in de politiek steeds de lijn heeft aangehouden. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal", aldus Geens, die hierbij onder meer verwees naar de "briljante wijze" waarop Van Rompuy in de periode 1999-2004 oppositie voerde tegen de regering-Verhofstadt en de steun die hij nadien "als een echte partijsoldaat" geboden heeft aan de CD&V-ministers in de opeenvolgende regeringen.



Van Rompuy is inmiddels 70 jaar oud en is met zijn 36 jaar aanwezigheid in parlementen de politicus na Herman De Croo met de langste anciënniteit. Hij haalde in 1979 als eerste opvolger voor de Europese verkiezingen 68.000 voorkeurstemmen en volgde in 1981 Leo Tindemans op in het Europees parlement.

Definitief afscheid

Van Rompuy nam in totaal tien keer deel aan parlementsverkiezingen, maar neemt nu definitief afscheid van de politiek. Van 1995 tot 1999 was hij als Vlaams minister bevoegd voor KMO, Landbouw, Media en Economie. In de periode 1981-2016 zetelde hij ook in de gemeenteraad van Zaventem, waar hij gedurende twee periodes (1982-88 en 2007-2016) ook schepen was.