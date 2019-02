N-VA: "Klimaatwet van wetenschappers is luchtkasteel" Redactie

11 februari 2019

00u00

Bron: De Morgen 0 N-VA verzet zich tegen de komst van een klimaatwet, zoals voorgesteld door wetenschappers en de groene partijen. "Dat zou ons land met een miljardenfactuur opzadelen", zeggen parlementsleden Lorin Parys en Anneleen Van Bossuyt.

Wetenschappers stelden begin deze maand voor om een klimaatwet aan te nemen, die ons land helpt om via een reeks concrete en bindende doelstellingen, klimaatneutraal te worden tegen het midden van de eeuw. Groen en Ecolo namen het voorstel over. Maar Van Bossuyt en Parys verzetten zich in een opiniestuk in 'De Morgen' tegen zo'n wet. Ons land zou volgens hen economisch ten onder gaan aan de uitvoering van de klimaatwet. "Om de rekening te doen kloppen, moeten de groenen bijvoorbeeld elke woning in 2030 verplicht klimaatneutraal maken, alle auto's - behalve elektrische - bannen en de helft van onze veestapel op de schop doen."

N-VA wil het over een andere boeg gooien, door in te zetten op kernenergie en innovatie. "De grootste Vlaamse troef is innovatie. De industrie is niet onze vijand. Integendeel. Het zijn net de bedrijven die samen met onze onderzoekers zorgen voor nieuwe materialen die onze auto's letterlijk lichter en dus groener maken. Het is de chemische sector die uitstoot omzet in nieuwe grondstoffen zoals schuimrubber voor matrassen en gerecycleerde brandstoffen. ArcelorMittal en de petrochemie zijn deel van de oplossing, Groen ziet ze liever verdwijnen. Dat zijn minder jobs, maar ook meer uitstoot wanneer zo'n bedrijf naar China of de VS verhuist." De partij zegt ambitieus te willen zijn "in de echte wereld, op een haalbare, betaalbare en kostenefficiënte manier".

Gisteren zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in De Zevende Dag dat ook hij niet gelooft in een volledige kernuitstap tegen 2025. De vraag naar elektriciteit zal immers blijven stijgen, zegt hij. De CD&V-minister spreekt tegen dat hij zich op dat vlak op de lijn van N-VA zet. “Wij brengen met CD&V in elk geval verzoening tot stand. We zijn geen spookrijders”.