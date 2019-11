N-VA kijkt naar Open Vld en CD&V: “Cadeaus voor Franstalige kant en rekeningen voor de Vlaamse, dat is geen goed verhaal” jv ttr

06 november 2019

08u21

Bron: belga 11 Nu PS-voorzitter Paul Magnette tot informateur is benoemd, kijkt N-VA expliciet richting Open Vld en CD&V. De boodschap is duidelijk: een paars-groene regering is niet goed voor Vlaanderen en de liberalen en christendemocraten hebben daarvoor de sleutel in handen, zo bleek vandaag uit een reactie van Kamerlid Valerie Van Peel in De Ochtend op Radio 1.

Verrast was Van Peel niet door het bericht dat koning Filip gisterenavond PS-voorzitter Magnette als informateur het veld instuurde. Ze verwijst daarvoor naar de boodschap die Magnette gisterenavond al gaf in de verschillende tv-studio’s: “Er was geen compromisbereidheid over het PS-programma, er is ook een paars-groene coalitie mogelijk en PS is als enige onmisbaar voor een federale regering”, aldus Van Peel. Het is volgens haar dan ook niet onlogisch dat hij zijn verhaal mag uittesten.

Het paars-groene verhaal, eventueel aangevuld met CD&V, is volgens N-VA “absoluut geen goed verhaal”. “Het betekent vooral: cadeaus voor de Franstalige kant en de rekeningen voor de Vlaamse kant”, stelde Van Peel meer dan eens. “Dit is niet wat Vlaanderen nodig heeft. Het is afwachten of Open Vld en CD&V hetzelfde signaal zullen geven”.

Van Peel geeft evenwel aan dat het paars-gele scenario - dus met N-VA - niet helemaal van de baan is. Haar partij blijft bereid te praten. “Wij sluiten niets uit, maar dan zal het debat anders moeten worden gevoerd dan tot nu toe is gebeurd”, luidt het.

Voorstander CD&V

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten herhaalde in hetzelfde programma dat zijn partij voorstander blijft van een paars-gele regering. Hij vindt het belangrijk dat de koning alle opties openlaat en is tevreden dat de informateur alle acht partijen heeft uitgenodigd. “De informateur heeft geen formatieopdracht. Hij moet aftoetsen”, benadrukt Verherstraeten.

Zijn partij kiest begin volgende maand een nieuwe voorzitter. Maar voor Verherstraeten moet daarop niet worden gewacht om onderhandelingen over een nieuwe regering te starten. CD&V heeft vicepremier Koen Geens aangeduid als onderhandelaar en wie ook de nieuwe voorzitter wordt, heeft daarop geen invloed, liet Verherstraeten verstaan. “Men hoeft op ons niet te wachten”, luidt het.

“Federale regering voor alle Belgen”

Groen-fractieleider Kristof Calvo benadrukt dat ons land het zich niet kan permitteren dat er vijf maanden na de verkiezingen nog met veto’s wordt gestrooid. Dat er in een paars-groene regering geen meerderheid zou zijn aan Vlaamse kant, hoeft voor Calvo geen probleem te zijn. “Een meerderheid aan Nederlandstalige kant is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Wij hebben de vorige legislatuur oppositie gevoerd op inhoud, niet omdat er aan Franstalige kant geen meerderheid was. Het belangrijkste is dat de federale regering er is voor alle Belgen”.

Hij merkt ook op dat zijn partij geen lessen te krijgen heeft over budgettaire discipline, gezien het begrotingstekort dat de vorige regering heeft achtergelaten. Het groene sociaal-economische programma is volgens Calvo vooral “heel sociaal” en ijvert voor een “trendbreuk”. “Het sociaaleconomische programma van de vorige regering was allesbehalve fraai”, dixit Calvo.