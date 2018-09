N-VA-kandidaat Lubbeek trekt zich terug na ophef Schild & Vrienden, Theo Francken: “De bloedhonden mogen trots zijn” kv

12 september 2018

18u39 55 Nick Peeters (21), een geschiedenisstudent die opkwam voor N-VA Lubbeek in de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, trekt zich terug. Dat meldt Theo Francken op Twitter. De beslissing komt er nadat Peeters in het oog van de storm belandde omdat hij opdook in de beruchte Pano-reportage.

Peeters bevestigde vorige week dat hij banden had met de rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. "Het ging om praktische inzet tijdens activiteiten maar op een bepaald punt kon ik mij niet meer vinden in hun beweging", zei hij toen. Toch doken er foto's op waarop Peeters in een t-shirt van Schild & Vrienden het woord neemt op bijeenkomsten van de organisatie.

Waarnemend burgemeester Tania Roskams van Lubbeek liet vorige week nog verstaan dat de positie van Peeters op de lijst in Lubbeek niet ter discussie stond. "Ik zie de relevantie er niet van in. Hij is iemand jong die een eigen kijk op de wereld mag hebben. Dat hij op een lokale lijst staat daar heb ik geen probleem mee", zei ze toen. Ook Francken weigerde Peeters te laten vallen, nadat die hem garandeerde dat hij niet op de hoogte was van de ranzige posts in de Facebookgroep van de organisatie.

Ondertussen heeft Peeters, die de veertiende plaats in de lijst bekleedde, nu toch zelf beslist om zich niet meer verkiesbaar te stellen.

Cartoon

N-VA-kopstuk en burgemeester van Lubbeek Theo Francken maakte het nieuws bekend via Twitter. Hij sneert daarbij naar viroloog Marc Van Ranst, die vorige week op Twitter de N-VA verweet fascisten en racisten aan te trekken. Van Ranst deelde een foto van een spotprent met gemeen bijschrift die Peeters ooit had gemaakt van een zwarte vrouw die bij hem op de bus zat.

Volgens Theo Francken is er weinig aan de hand: de cartoon dateert uit 2016 en verwijst naar een busincident met Afrikaanse vrouwen waar Peeters getuige van was. Francken beweert dat Van Ranst de prent heeft vervormd en vervalst. "Proficiat met de scalp, professor", tweette hij nog.

Twee andere N-VA'ers die nog op de lijst van Lubbeek staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen distantieerden zich vorige week van Schild & Vrienden. Het gaat om Sven Mayné (25) die de zeventiende plaats bekleedt en Raf De Canck (75).

Nick trekt zich terug van onze lijst. De aanhoudende hetze werd hem en zijn familie teveel.

De Van Ranst’s en andere bloedhonden mogen trots zijn met de scalp van deze jonge Vlaamsgezinde student/historicus.



Dit is alvast de Nick Peeters die ik ken. 👇https://t.co/fR6IgzCLNi Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Het bewust vervormen en vervalsen van een fb post van een student om hem zo te kunnen afschilderen als racist heeft niets met academische vrijheid te maken, noch met vrijheid van meningsuiting. Dit zijn laakbare praktijken.



Maar proficiat met de scalp professor. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Theo Francken zei in @deafspraaktv dat zijn schild&vriend-protégé ook de cartoonist van @de_NVA was, en hij deze kapoen op zijn lijst van @nvalubbeek ging houden. Dit is een van zijn tekeningen van een vrouw die “Afrikaans” sprak op de bus en “in het echt nog véél lelijker was”. pic.twitter.com/kY7QtUzj5L Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link