N-VA-kandidaat in Brussel-Stad wordt van lijst geschrapt na racistische uitlatingen

11 september 2018

19u44

Bron: Belga 2 Alain Van Nieuwenborgh, kandidaat op de vijftiende plaats van de lijst van N-VA in Brussel-stad voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt van de lijst geschrapt na racistische uitlatingen op Facebook. Dat meldt de afdeling N-VA Brussel.

"Na een contact met de kandidaat heeft het afdelingsbestuur besloten om hem van de lijst te verwijderen", laat Jan Hellemans, woordvoerder van N-VA Brussel, weten.

Er was een polemiek ontstaan rond Van Nieuwenborgh, nadat één van zijn facebookberichten, daterend uit juli, naar boven was gekomen. In het bewuste bericht uit Van Nieuwenborgh zijn tevredenheid dat Couleur Café op zijn einde liep en de bewoners van Laken weldra verlost waren van de "typische negergeluiden" die het multiculturele festival met zich meebrengt.

N-VA distantieerde zich meteen van de uitspraken en schrapt de kandidaat nu van de vijftiende plaats op hun lijst in Brussel. Op de vijfde plaats van de lijst staat Yabo Muyabo, een kandidaat met Congolese roots. Of Van Nieuwenborgh vervangen wordt op de lijst is vanwege de krappe deadline nog niet duidelijk.