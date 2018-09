N-VA-Kamerlid schiet op "journalistenratten", maar excuseert zich nadien: "Ik was te hard" HA

13 september 2018

18u02

Bron: Belga 0 Journalisten krijgen wel vaker verwensingen naar het hoofd geslingerd. Kamerlid Rob Van de Velde (N-VA) gaat nog een stap verder en haalt op zijn Facebookpagina uit naar "journalistenratten". Inmiddels heeft hij zich geëxcuseerd.

Het Antwerpse parlementslid, tot voor kort ook schepen in Antwerpen, postte zijn uitval in een boodschap over Schild & Vrienden en oprichter Dries Van Langenhove. "Herinnert u zich nog dat enkele jaren geleden de radicalisering van moslimjongeren bijna uw en mijn schuld was? Voor zover ik me herinner werden toen mensen koudweg vermoord. Wel, waarom heeft geen van die journalistenratten dat durven zeggen over Dries Van Langenhove en zijn kornuiten", schrijft Van de Velde.

Hij ziet in de radicalisering van zowel moslim- als S&V-jongeren een tegenreactie. "Geen van beide goed te praten. Maar allebei wel gevolg van dezelfde ruggegraatloze en zichzelf niet respecterende maatschappij die politiek- en media-links propageren", luidt het. Om even later zijn lezers te adviseren zich vooral niet te laten leiden "door journalistieke mediocratie".



Inmiddels heeft Van de Velde zich verontschuldigd voor zijn scherpe uithaal. "Ik schreef de tekst uit pure menselijke verontwaardiging en was daarom te hard. Excuses daarvoor. Maar niet voor de boodschap", klinkt het in een tweede Facebookpost.