N-VA insinueert vriendjespolitiek bij aanbesteding mondmaskers aan voormalig Open-VLD’er SRB ARA

16 maart 2020

14u45 16 De openbare aanbesteding voor de vijf miljoen verdwenen mondmaskers door de FOD Volksgezondheid krijgt kritiek van N-VA. De partij vindt het raar dat het bedrijf dat de opdracht binnenhaalde geleid wordt door iemand die in het verleden opkwam voor Open VLD. Het openbaar ministerie ziet hem niet als verdachte.

Begin maart schreef de FOD Volksgezondheid een overheidsopdracht uit om versneld een grote partij mondmaskers te kopen. M.O. uit het Oost-Vlaamse Temse tekende in, net als een tiental andere bedrijven. Hij zou de maskers via een Turkse firma laten bezorgen aan ons land. Hoewel het bedrijf geen eerdere ervaring heeft met de levering van medisch materiaal, kon de firma referenties voorleggen van Turkse ziekenhuizen, de Turkse Halve Maan (het equivalent van het Rode Kruis) en de Verenigde Naties.

Zijn bedrijf eindigde tweede in de gunningsprocedure. Omdat de firma die als eerste eindigde de FOD liet weten dat ze toch niet konden leveren, kreeg M.O. de opdracht. Hij kon de vijf miljoen mondmaskers het snelst voor de beste prijs leveren. Maar op de dag van levering, kwamen er geen mondmaskers aan.

Hogere bieder

Eerst was er nog sprake van dat de maskers vastzaten in het Italiaanse Triëst. Een van de pistes is nu dat de Turkse producent de beloofde mondkapjes verkocht aan een hogere bieder, al kan het parket dat niet bevestigen.

De FOD heeft vrijdag klacht ingediend bij de Brusselse federale gerechtelijke politie. Het parket van Brussel onderzoekt wat er precies gebeurd is en of er strafbare feiten zijn gepleegd. Parketwoordvoerder Willemien Baert laat weten dat er nog niemand als verdachte in beeld is. Verschillende bronnen melden ons dat M.O. vermoedelijk niet bewust ter kwader trouw gehandeld heeft. De mogelijke fraude zou eerder gezocht worden bij de Turkse producent.

Verschillende N-VA-politici insinueren dat vriendjespolitiek heeft meegespeeld in de procedure. M.O. stond in 2014 in Oost-Vlaanderen op de lijst voor Open VLD en was jongerenvoorzitter van de partij. O. zelf ontkent dat. “Dat is iets van jaren geleden”, liet hij onze redactie weten. “Het heeft zeker niet meegespeeld.”

Het kabinet van Maggie De Block (Open VLD) zegt dat de minister geen inzage heeft in aanbestedingsprocedures. “Net om dit soort situaties te vermijden.” De ambtenaar die de leiding had over de aanbesteding heeft overigens geen blauwe politieke stempel.

Het probleem lijkt de snelheid waarmee de overheid de aanbesteding moest doen. Normaal gesproken gaat daar veel meer tijd overheen. Dat betekent ook meer tijd voor controle van de partner. De producenten moeten dan stalen leveren van het product. Die stappen zijn in deze spoedprocedure overgeslagen.