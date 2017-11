N-VA: "Huurwagens mogen niet langer anoniem wapen zijn" TT

16u34 0 Photo News Voor de aanslag in New York werd gebruik gemaakt van een gehuurde lichte vrachtwagen. Regeringspartij N-VA hoopt dat het wetsvoorstel van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om bedrijven in bepaalde gevallen aansprakelijk te stellen voor een verkeersovertreding, niet in zal gaan tegen het voornemen om bestuurders van huurwagens sneller op de radar te krijgen.

Federaal mobiliteitsminister Bellot liet deze week in een interview optekenen dat hij bedrijven zelf wil laten betalen als niet duidelijk is welke werknemer een snelheidsovertreding maakt met zijn of haar firmawagen. Maar N-VA-Kamerlid Koen Metsu, voorzitter van de commissie Terreurbestrijding, vreest dat dat voornemen ingaat tegen een wetsvoorstel waar N-VA zelf achter staat.

"Bestuurders van voertuigen in de anonimiteit laten, is een absolute no-go als we aanslagen zoals in New York willen vermijden", zegt Metsu. De dader van de aanslag in de Amerikaanse stad, waarbij acht doden vielen, reed met een gehuurde vrachtwagen. Ook na de aanslag in Barcelona deze zomer zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) al dat "we moeten weten wie wanneer met welke auto rijdt".

Wet strenger toepassen

Nu een systeem ontwikkelen waarbij bedrijven - en dus ook verhuurfirma's - zelf aansprakelijk gesteld worden wanneer het parket niet weet wie de overtreding begaan heeft, is voor N-VA niet de juiste weg. De huidige wetgeving stelt namelijk al dat verhuurbedrijven moeten bijhouden wie wanneer welke auto huurt. Die wet moet correct toegepast en zelfs verstrengd worden, vindt Metsu.

"Het is belangrijk dat verhuurbedrijven, leasefirma’s, bedrijven met poolwagens en verstrekkers van deelauto’s die informatie ook effectief aan de kruispuntdatabank van de voertuigen bezorgen. Je kan beter inspelen op het voorkomen van terreur als je ‘real time’ weet, wie met welk voertuig rijdt. Er moet een alarmbel kunnen afgaan wanneer een terreurverdachte, een familielid van een terreurverdachte of andere crimineel een wagen huurt."