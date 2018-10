N-VA-hoofdkwartier besmeurd met tekst 'Mawda, killed by N-VA politics' JVH

12 oktober 2018

09u56 21 Het nationale hoofdkwartier van N-VA in centrum-Brussel werd vannacht besmeurd door vandalen, dat meldt staatssecretaris Theo Francken op Twitter.

De inkomhal van het gebouw werd beklad met rode verf. Op de deuren en ramen werd herhaaldelijk de tekst "Mawda, killed by N-VA politics" geschreven.

Mawda is het Koerdische meisje dat bij een achtervolging op de E42 in mei per ongeluk werd doodgeschoten door een politieman.

Staatssecretaris Theo Francken liet er op Twitter weinig twijfel over bestaan wie hij verantwoordelijk acht voor de vandalenstreek. "Extreemlinks en opengrenzenactivisten worden agressiever en agressiever", schrijft hij. "Links mag alles."

"Dit soort vandalenstreken hoort niet in een democratie", zegt een partijwoordvoerder. "Het moet gaan over ideeën en argumenten. Laat ons tot zondag in die geest blijven".

N-VA heeft intussen aangifte gedaan bij de politie.

Extreemlinks en opengrenzenactivisten worden agressiever en agressiever.



Partijsecretariaat @de_NVA gevandaliseerd.



Links mag alles. pic.twitter.com/V1O3MG67iz Theo Francken(@ FranckenTheo) link