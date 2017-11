N-VA heeft vermogen van 39 miljoen euro en is rijker dan alle Nederlandse partijen samen TT

15u18

Bron: VRT 0 BELGA De N-VA op verkiezingsavond 2014. Vlaamse partijen zijn over het algemeen veel rijker dan Nederlandse partijen. N-VA heeft met 39 miljoen euro bijvoorbeeld meer geld in kas dan alle Nederlandse partijen bij elkaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven waarover de VRT bericht.

Politicoloog Jef Smulders vergeleek de vermogens van Vlaamse en Nederlandse partijen en kwam tot de conclusie dat partijen in Vlaanderen veel rijker zijn dan in Nederland. Zo heeft de grootste Nederlandse partij, de VVD van premier Mark Rutte, 'slechts' 8 miljoen euro. Het vermogen werd berekend door de som te maken van alle subsidies, giften, gebouwen, gronden en schulden samen.

N-VA is als grootste partij van ons land ook de rijkste, met een totaal vermogen van bijna 39 miljoen euro. Dat is meteen meer dan het dubbel van de tweede partij CD&V, die 16,5 miljoen euro vermogen heeft. Nederlandse partijen hebben over het algemeen veel minder geld: de VVD 8,2 miljoen euro, het CDA 7,3 miljoen.

In België krijgen partijen veel subsidies omdat giften van privébedrijven zo goed als verboden zijn. In Nederland mag dat wel.

Meer over politiek

N-VA

VVD

Nederland