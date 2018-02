N-VA heeft Siegfried Bracke en Elke Sleurs definitieve plaats gegeven op lijst voor verkiezingen in Gent KVDS

22 februari 2018

07u47

Bron: Radio 1 0 De N-VA heeft de plaats bekendgemaakt die ze enkele bekende namen geeft op haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Dat deed lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt op Radio 1. Siegfried Bracke zal op de 27ste plaats staan. Elke Sleurs zal de lijst duwen.

In totaal zijn er 53 plaatsen op de lijst. In 2012 was Bracke nog lijsttrekker. Hij haalde toen 8.500 voorkeurstemmen. Van Bossuyt benadrukt dat hij niet aan de kant wordt geschoven. Hij zou volgens haar zelf zijn plaats voorgesteld hebben.

Tranen

Sleurs was ook een poos lijsttrekker, voor de komende verkiezingen, maar zette een maand geleden zelf een stap opzij door de aanhoudende vete met Bracke. “Het is geen geheim dat er moeilijkheden zijn”, zei ze toen in tranen. “Niet inhoudelijk. Maar politiek is ook een zaak van mensen, personen en karakters. En die kunnen botsen.”

Van Bossuyt - die al twee jaar Europees Parlementslid is - werd door de partijtop naar voren geschoven om de meubels te redden in de stad. Ze is intussen op huizenjacht in Gent, want ze woont er nog niet . Maar naar eigen zeggen zal het geen probleem worden om op tijd iets te vinden.

Waar Helga Stevens - een andere bekende naam die op de lijst zal komen - een plaats krijgt, is nog niet duidelijk.