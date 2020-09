N-VA heeft kritiek op het Nederlands van premier Wilmès: “Uw communicatie is chaos” KVE

24 september 2020

20u23 0 In de Kamer hebben verschillende parlementsleden kritiek geuit op de beslissingen en de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad. Maar Christoph D’Haese (N-VA), kamerlid en burgemeester van Aalst, heeft het dan weer niet begrepen op de taalfouten die premier Sophie Wilmès (MR) maakt wanneer ze in het Nederlands communiceert.

“Al acht maanden lang hoor ik u in al uw communicaties spreken over ‘de’ virus. U hebt het niet over ‘een’ virus of ‘het’ virus”, stak D’Haese van wal. “Une fille, un garçon. Een beetje taalhygiëne in uw communicatie zou al wonderen doen. Uw communicatie is chaos”, vond de politicus van N-VA.

“Eerst en vooral, ik vind het echt verbazend dat voor sommigen taalfouten de grootste bekommernis zijn in plaats van te spreken over de ernst van de situatie”, repliceerde Wilmès. “C’est pas grave, zoals we zeggen in het Frans”.

Lees ook:

Waar is een mondmasker nog verplicht? Wat mag op grote feesten en wat met thuiswerk? Een antwoord op al uw nieuwe vragen (+)

Wilmès waarschuwt voor nieuwe beperkingen op korte termijn: “Kans is heel groot”