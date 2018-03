N-VA had in 2016 al weet van geheime F-16-rapporten lva

24 maart 2018

23u48

Defensieminister Steven Vandeput viel eerder deze week uit de lucht toen sp.a-voorzitter John Crombez uitpakte met het nieuws dat er een studie bestaat die aantoont dat de huidige Belgische F-16's veel langer in dienst kunnen blijven zonder al te veel extra kosten. Nochtans maakte zijn partijgenote Karolien Grosemans hem in 2016 al attent op circulerende beweringen over een geheime studie, zo staat te lezen in de Tijd.

"Er zijn beweringen over geheime rapporten van Defensie. Defensie zou rapporten verbergen omdat het absoluut wil vermijden dat de wereld op de hoogte is dat de levensduur van de F-16’s wel kan worden verlengd", merkte Grosemans eind mei 2016 in de Kamercommissie Defensie op.

De reactie van Vandeput was toen dat de levensduur niet kon worden verlengd. Daarmee was ook voor Grosemans de kous af. Ze schreef de roddels af als "complottheorieën" en hoopte "dat die spookverhalen nu eindelijk kunnen stoppen, zowel in de debatten als in mijn mailbox".

Dit doet vragen rijzen bij de verbijsterde reactie van minister Vandeput die “met de hand op het hart kan zeggen” dat hij effectief geen weet had van het rapport. Dat de studie niet naar hem is doorgestroomd, beschrijft hij als "een zware inschattingsfout".