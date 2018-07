N-VA: "Gevangenen moeten hun sociale woning kunnen verliezen"

mvdb

02 juli 2018

11u58

Bron: Het Belang van Limburg

364

Gedetineerden die een lange celstraf uitzitten moeten hun sociale woning verliezen, stelt de N-VA vandaag. Op dit ogenblik kunnen gevangenen hun sociale woonst niet kwijtspelen, omdat ze als tijdelijk afwezig worden beschouwd. "Een lacune in de wet die we moeten aanpakken", zeggen Kamerlid Sophie De Wit en Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx in Het Belang van Limburg.